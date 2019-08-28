蘋果 (AAPL-US) 週三為「Siri 評比計畫」道歉，因該計畫允許約聘員工審查用戶對語音助理 Siri 說話的一小部分內容，蘋果稱將做少許改變，提高用戶對 Siri 接收內容的處理方式掌握度。

英國《衛報》7 月 26 日報導，蘋果人工審查用戶對 Siri 的請求時，聽到了個人醫療資訊、毒品交易和更多私密內容。報導登出後，蘋果本月初終止了這項計畫。

雖然蘋果大多數在設備上完成 Siri 接收內容的處理工作，不像亞馬遜和谷歌那樣上傳至雲端，但用戶無法得知其發話內容是否屬於人工審查範圍，蘋果也不允許用戶回顧對 Siri 的發話，而這是亞馬遜 Alexa 和谷歌語音助理具備的功能之一。

蘋果在官網上表示，「不再保留 Siri 的互動錄音，但仍將使用電腦生成的文本來協助改善 Siri。」用戶可以自由選擇是否協助蘋果改善 Siri。

蘋果同時澄清，是自家員工而非外部承包商「得以聆聽 Siri 的互動音頻樣本」，且該團隊也將「刪除任何被判定是誤觸 Siri 的錄音。」

根據《衛報》週三報導，蘋果因此裁撤歐洲 300 名以上「Siri 評比計畫、的約聘人員。

根據蘋果週三發布的 Siri 隱私和評比新頁面，「這些文本是隨機採樣，非根據 Apple ID 而來，最長採樣時間達 6 個月。倘若用戶不希望保留 Siri 語音文本，可以在設定中停用 SIri 和聽寫功能。」

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