今（29）日太平洋高壓開始減弱，使位於南海的楊柳颱風外圍雲系得以北上，造成台灣附近水氣增多，花東及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的區域擴大，其他地區雖然大致仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨將轉趨明顯，其中南部雨區範圍廣，山區及多數平地午後降雨機率都高，而其他地方則以山區及近山區平地為主，由於環境有利對流發展，午後山區及南部地區容易出現瞬間較大雨勢，氣象局提醒民眾多留意，在溫度方面天氣還是悶熱，各地高溫普遍在33到35度，在雙北地區仍是高溫警戒範圍，尤其大台北仍有局部36度高溫出現的機率，戶外活動請多補充水分。

中央氣象局預報員官欣平表示，因為颱風外圍環流的影響，已經慢慢將南邊的水氣帶上來，從今天開始花蓮、台中、恆春半島會感受到明顯午後雷陣雨規模擴大，北部地區的雨勢則是以山區、近山區為主，預計在明、後天是會是外圍環流影響的最盛的時候，宜花東與南部地區，都能感受到降雨，但是還是要注意高溫，尤其是雙北地區達36度，民眾要多加注意。

位於南海的第12號輕度颱風「楊柳」，未來持續朝海南島、越南方向移動，對臺灣沒有直接影響，不過恆春半島、南部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。