（中央社記者繆宗翰北京29日電）綜合港媒報導，自今天凌晨開始，不少香港民眾目擊解放軍出沒各區街頭。中國官媒新華社則在近4時許發布通稿，表示駐港部隊依法組織進駐香港以來第22次輪換行動。

據香港01等港媒報導，不少香港市民今天凌晨起在社交網站臉書（Facebook）及通訊軟體Telegram多個平台上傳圖片，大量解放軍軍車，包括裝甲車、運兵車及拖車等，在全港多區出沒。

當中包括觀塘繞道、東隧、大潭道、沙頭角公路、沙田等。還有民眾在皇崗口岸發現多輛裝甲車結集。

新華社於今天凌晨3時55分發布通稿稱，解放軍駐香港部隊29日凌晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動。這次輪換是根據「中華人民共和國香港特別行政區駐軍法」關於「香港駐軍人員實行輪換制度」的規定，「經中央軍委批准進行的年度正常例行行動」。

但依據過往資料，自1998年開始，駐港部隊一般多是在每年11月下旬進行輪換工作。不過，2015年時也曾在8月底輪換。

正值香港反送中運動，解放軍出現香港街頭顯得敏感。中國國防部發言人吳謙7月時曾在記者會上表示「駐軍法」第3章第14條有明確規定。即港府可依「駐軍法」請求解放軍在香港「維護社會治安」。

對於香港特首林鄭月娥是否向北京尋求駐港部隊支援、人大是否依據「基本法」宣布香港進入緊急情況，令解放軍介入等，中國國務院港澳事務辦公室發言人楊光則8月初曾聲稱「解放軍既是威武之師也是文明之師，聽黨指揮、依法辦事，駐軍同樣依法辦事，依照基本法等相關法律行事」。

他還說，有北京與香港市民的大力支持，香港特區政府與警隊有能力恢復社會安定。（編輯：張淑伶）1080829