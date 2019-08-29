玉米 8 月走出各穀物產業中最大跌幅，價格連續第 2 個月下跌，吐回上半年的漲幅。

在芝加哥交易的玉米期貨本月以來已下跌超過 9%。FactSet 數據顯示，反映包括玉米在內商品期貨價格走勢回報率的彭博農業次指數 8 月來已下跌近 5%。今年以來已經損失近 10%。

根據最活躍的合約，玉米今年以來下跌 0.9%，抹去因春季極度潮濕導致播種延遲推動的夏季漲勢。這種跌勢可能會讓農民感到失眠，尤其是再加上美中貿易戰和惡劣天氣，農業經濟繼續萎縮。

Teucrium Trading 總裁兼投資長 Sal Gilbertie 表示，自美國農業部 (USDA) 發表 6 月種植報告以來，玉米基本面臨壓力。政府調高了對 2019 年玉米種植面積的估計，估計玉米播種面積為 9170 萬英畝，比去年增加 3%。

Gilbertie 表示，春季的洪水導致種植延遲，「人們普遍認為這會導致許多農民種植大豆而非玉米」。

他說，大豆通常比玉米晚 2 到 4 週播種，但許多農民選擇在本季在大豆播種後才播種玉米，「決定種植玉米而非大豆無疑是受到最大大豆買家中國的貿易戰影響」，導致了「玉米種植面積意外增加」。

在 8 月中旬的報告中，USDA 預測玉米產量為 139 億蒲式耳，比 7 月預測增加 2600 萬蒲式耳，且遠高於預期。

發行 ETF 的 GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，超過預期的玉米種植面積加上中美貿易摩擦，「由於中國生豬庫存減少導致乙醇需求下降和玉米需求減少」，推動玉米價格走低。非洲豬瘟使中國的生豬數量減少，並減少了對飼料的需求。

種植玉米能收成多少仍然是關鍵問題。懷疑論者認為 USDA 的預測過於樂觀。

Price Futures Group 市場分析師 Daniel Flynn 表示，「USDA 的數據與我在田間看到的情況相去甚遠，今年玉米田成長不佳。」「特定投資人預期可在收穫周期中拋售，但由於較晚播種，我不認為會有良好的玉米收成，更別說豐收了。」Flynn 表示玉米可能會漲到每蒲式耳 4 美元。USDA 將於 9 月 12 日發布下季作物生產報告。玉米週三 (28 日) 收於 3.71 美元。

天氣也將發揮關鍵作用。Flynn 說：「作物可能面臨早霜，如果發生這種情況，這個產量吃緊的作物就玩完了。」

Gilbertie 同意由於今年較晚播種，市場將「容易受到今年秋季任何天氣因素的影響，任何對貿易戰的解決都可能對糧食價格的前景產生重大影響。」

相比之下，大豆期貨本月出現較為溫和的跌勢，僅下跌 1.8%，儘管農民仍擔心中國對該商品的需求大幅減少。今年以來，大豆價格下跌了 3.3%，在春季觸及 12 年低點後大幅反彈。

大豆期貨走勢

Flynn 說，美國大豆作物「今年表現不佳」。USDA 估計，2019 年全美大豆種植面積為 8000 萬英畝，比去年下降 10%，是 2013 年以來美國大豆種植面積最小的一年。

同時，根據 Klearman 的說法，受全球供過於求擔憂壓力影響，截至週三，小麥期貨 8 月下跌超過 2%。USDA 8 月將其估計的 2019/2020 美國小麥產量預估上調 5900 萬蒲式耳至 19.8 億蒲式耳。

然而，整體而言，Klearman 說，「穀物價格將繼續受到全球成長擔憂和美中貿易摩擦的影響，只要存在這些擔憂，需求預期就會降低。」

玉米期貨走勢

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