日前傳出蘋果公司的承包商可以竊聽Siri的對話片段，這項驚人的消息導致蘋果用戶的恐慌，隱私權像開了大門一樣，讓別人知道你的生活習慣、思維模式，甚至是正在進行的計畫，或是無聊時與Siri的愚蠢對話，都有另一個人知道。

當地時間（28）日星期三，蘋果重申了早先的承諾，「除非消費者允許，否則不得通過Siri紀錄音頻。」根據外媒報導，承包商可以竊聽Siri音頻的這項政策，完全破壞了蘋果試圖將Siri定位成一個可信賴，隱私智慧管理者的做法，「我們意識到我們還沒有完全實現我們崇高的理想，為此我們道歉。」蘋果表示以後只允許自己的員工查看對話音檔用以改進服務，

而近幾個月，Google、Facebook、Amazon、微軟和蘋果都承認一直在審查用戶與人工智慧助理的互動，但是用戶通常對這些舉動無感，因為不會意識到不僅僅只是電腦在審查他們的音頻，還有人為聽取對話紀錄。隱私專家對這項舉動表示非常不安，因為無法排除承包商惡意洩漏對話內容和細節，也有可能是敏感的私人秘密。

事實上，蘋果打算繼續繼續使用電腦計算Siri所說的內容數據，做為改善服務的一部份，雖然並沒有得到用戶的明確授權，不同於Facebook，Google和Amazon的隱私作法，蘋果數據追蹤用戶正在做什麼，以及他們將在哪裡銷售廣告和商品。但蘋果公司再次強調它沒有興趣窺視客戶的生活，首席執行長Tim Cook多次宣稱蘋果相信「隱私是一項基本人權」。