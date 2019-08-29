打造城市新貌　人行環境逐步改善

為提昇人行環境，新竹縣政府工務處向內政部營建署爭取前瞻計畫，針對新竹縣門面及重要出入口進行人行道、無障礙空間、植栽綠美化改善，包含高鐵車站區、縣府行政區、金融商業區的縣華停車場周邊及光明六路、河岸景觀區的竹北勝利七、八街二段豆子埔溪的等地區，計畫總經費約7千萬，目前已陸續完工。

縣長楊文科表示，相信人行道的改善讓民眾有感，未來將持續改善，目前也積極向中央爭取復興二路、嘉豐路、文小一週邊人行道路改善。

工務處林鶴斯處長說明，工程於「高鐵車站區」高鐵車站前、高鐵七路辦理人行道、無障礙坡道及植栽綠美化，營造「有愛無礙」生活空間，總工程經費610萬；高鐵七路設置藝術光雕，不但代表城市風格特色，也創造屬於竹縣獨特意象與景觀風貌，進而帶來更多效益，讓外來遊客造訪駐足，留下美好回憶與友善感受。

「縣府行政區」含縣政三街、縣政三街與縣政二路間、縣政五街、縣政七街、光明五街、光明七街等人行道改善，總長度約為1,455公尺，建立縣府主要人本街道，並配合竹北整體空間網路，引導未來都市計畫區空間發展，總經費1,829萬元。

而於「金融商業區」的縣華停車場周邊及光明六路人行道改善計畫，範圍以縣政十街至縣政二路間，光明六路及縣華停車場周圍，銜接人行道改善，合計路段總長度約1,790公尺，建立都市便利的通學與生活路徑，總工程經費2,439萬元。

「河岸景觀區」的竹北勝利七、八街二段豆子埔溪旁人行道改善計畫，範圍於豆子埔溪兩岸介於自強北路(延北橋)與安溪寮橋間，勝利七街二段及勝利八街二段，兩側範圍全長約800公尺，工作項目含拆除老舊與不適宜設施、調整現況植栽種植數量與種類、增設鋪面，區隔人行及車行空間、既有人行步道舖面整合與更新、人行休憩空間情境塑造，工程總經費1,995萬元。