上海 27 日開了第一間美國量販店好市多（ Costco ），引發民眾大爆走，導致只營業 4 小時就關閉，而開幕第 2 天則恢復正常營業，據了解，賣場架上陳列許多「台灣」的商品，產地全標註了「中國台灣」，消息曝光後，引發網友熱議。

據《 ETtoday 》報導，台灣是 Costco 亞太區總部所在地，此次上海店開幕，更從台灣借調 200 名員工，更有不少架上商品是台灣常見食品與民生用品，多達 30 種商品產地全被 Costco 標註「中國台灣」，諸如藝人曾國城自創品牌的「曾拌麵」，以及桂格燕麥食品、台灣床墊、餅乾乖乖、可樂果等商品。

而消息曝光之後被轉至 PTT 上，許多網友紛紛回應「真的好慘，自家生產又被冠中國台灣」、「人民幣真的不賺不行，市場廣大」、「現在大家就是默認被統一了？好扯」、「台灣的地位真的低到別的國家看不見欸」、「台灣是中國的一部分！結束」、「原來台灣的東西送過去就會變中國台灣！台灣海峽真神奇」。

事實上，近年來多種品牌都因涉及台灣「國家」爭議，陷入統獨風波，因此許多品牌，不論是賣場或是衣著類，一律都將台灣的商品在「產地」標示上一律用「中國台灣」，為了避免再拓展大陸市場中遇到爭議。（編輯：張嘉哲）