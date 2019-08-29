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▲ UberEats 昨（ 28 ）日驚傳外送員將罷工，而就有一名外送員曝光自己的外送明細嘲笑罷工。（圖／翻攝自 UberEats 官網、靠北 UberEats 粉專）

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美食外送平台近幾年來爆紅，因此外送員被稱為新興「夢幻職業」，但 Uber Eats 昨（ 28 ）日卻驚傳有外送員對於「趟數獎金」有異議，而將發起罷工行動，掀起外界熱議。不過卻有一名外送員，疑似覺得罷工相當可笑，於是貼出自己尖峰時間的明細表大酸特酸罷工人員，不料卻引來相當多網友嗆爆。

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▲外送平台 UberEats 近年開始爆紅，不過近日卻傳出有外送原因不滿獎勵機制而發起罷工。（示意圖／翻攝自 UberEats 官網）

昨日 Ubereats 驚傳有外送員因不滿獎金機制而發起罷工，不過就有一名匿名外送員於臉書粉絲專頁「靠北 ubereats 」貼出一張外送明細，直言「感謝罷工的垃圾們，讓我們中午跑爽爽，我 11:00 出門尖 11 ，還有敢威脅，我們沒罷工的，我們可以法院見」。

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▲原 PO 貼出外送明細嘲笑罷工，沒想到卻被許多人酸爆。（圖／翻攝靠北 UberEats 粉專）

仔細一看明細，能見原 PO 上線 2 小時 40 分，行程數顯示 11 趟，而行程金額加上獎勵總計有 690.89 元，對此數據，就有許多同行人紛紛大酸特酸，直言「 11 趟 690 真少，比打工還不如，笑死」、「一小時平均 200 是有什麼好爽的」、「 2 小 40 分 11 單還好吧？」認為這樣的數據根本沒什麼好出來說嘴的。

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▲有外送員因不滿 UberEats「趟數獎金」制度，而發起罷工。（圖／翻攝靠北 UberEats 粉專）

另外，也有不少人認為原 PO 的嘲笑態度其實不太好，直言「你靠北他們罷工做啥？大家都出來跑你可能連 3 單都有困難，正常的心態是感謝他們替我們爭取 心理默默的祝福並支持 ，你發這篇是要表示你很能跑嗎？」、「人家不罷工你會有 11 單？不感謝就算了，這腦袋邏輯很有問題」。（編輯：陳雅雲）

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