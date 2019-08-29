台東「廣原小熊」於7月27日由台東林區管理處緊急安置照養，到昨（28）日剛好滿月。台東林管處處長劉瓊蓮29日指出，在經過該處悉心照養下，小熊體重比原先剛來的時候3.9公斤多了一倍；目前正在籌備小熊的野訓場，預計等到約11月時，就開始將小熊移至野訓場。

台東林管處指出，該處13日到廣原村大埔及龍泉部落，向在地居民說明目前小熊照養情形及後續處理及因應原則，村民們都支持未來由專業醫療團隊及台東處細心照養；28日邀請台北市立動物園主任郭俊成率領獸醫群及特有生物保育研究中心低海拔試驗站主任陳元龍率領照養群，共同組成健檢小組，為小熊進行生平第一次完整的全身健康檢查。

台東林管處表示，小熊健檢於28日早上7點30分開始進行，獸醫師們先幫小黑熊測量體重、身長、三圍與前後腳掌等身體型質，再檢視小熊的眼、鼻、口、耳等身體外觀，並進行聽診及觸診等理學檢查，以及x光、超音波、抽血、眼科及牙科等檢查項目，檢查報告要等檢體送台北市立動物園化驗分析才能確認，經過會診後初步確認小黑熊除了有輕微貧血問題之外，其他健康狀況都很正常，體重增加至7.43公斤，短短一個月小熊體重已增加一倍。

劉瓊蓮說，這隻小熊的食慾相當良好，只要是他們提供的食物都吃得精光，目前體側有7.43公斤，日前在颱風移籠時更曾到7.7公斤，足足比剛進來時還大一左右；不過，目前體態仍算是纖細，體重仍屬於正常範圍，沒有過胖問題。

劉瓊蓮表示，至於小熊是雄性還是雌性，經獸醫確認，小熊外生殖器官本次暫時無法判斷，未來會請專業的獸醫需經過血液DNA分析，一有結果會立即告知外界。

另外，特有生物保育研究中心協助台東處針對照養場域佈置、籠舍管理物種多樣化、動物照養原則及未來野訓場域場勘等事宜給予專業建議，並協助籠舍佈置多樣化，並一起討論未來照養規劃。

劉瓊蓮說，由於先前有南安小熊的照養經驗，目前對廣原小熊的會依循相同模式進行照顧；目前廣原小熊仍要餵奶，需要較細緻的照顧，未來等到斷奶之後，會移到野訓場進行訓練，預計時間約在11月左右。

劉瓊蓮指出，野訓場是小熊訓練與適應野外的場地，大概需要0.2公頃以上的空間，未來會選擇有大片森林區域、有豐富野生動植物、距離管理處距離近以及水電供給無虞的地方。

小熊一暝大一寸，劉瓊蓮說，未來照養至小熊牠可以獨立生活，且經過適當的野外訓練，在不干擾下，讓小熊能快快回家。