因網路高度普及與科技進步下，傳統的診療模式需要醫生與病患直接面對面的方式也隨之產生變化。新科技提供的醫療服務平台與感測連結設備，遠距醫療讓「家庭醫生」成為線上在宅看診的個人醫師，但從中也衍伸如隱私個資安全問題。

台灣目前已開放失能或外出不便族群的居家醫療服務，但從醫院角度來看，現有門診量多已達到飽和階段，而到府診療需從有限的醫療人力分配到新設立的醫療團隊外出訪診，目前僅有少數大規模醫院有人力可協作此一服務，因此受惠病患有限。

DIGITIMES Research分析師杜爭璟表示，未來如能擴大遠距醫療服務範圍，將非急重症疾病或慢性疾病的醫療需求移轉到線上醫療服務平台，應可滿足該族群的就醫需求、紓解醫療人力缺口。

杜爭璟也觀察到，遠距醫療服務是將虛擬醫療與現實大數據資料庫結合，產生新的服務／運作模式，提高醫療可近性、降低醫療成本，而這些效益在開發中國家與弱勢族群的影響更為顯著。

目前中國大陸、印度市場對於遠距醫療服務的接受度與服務提供也相對多元，而在醫療體系成熟國家的智慧醫療起步雖早，但因保險給付未能納入遠距醫療及隱私疑慮未能釐清下，新服務的推廣相對較為緩慢。

此外，遠距醫療所建立的新模式，在成長茁壯之際也需搭配明確的規範，才能夠讓產業蓬勃發展，例如明確的醫療法規、特種個資的交換安全性規範，諸多政策需要政府相關單位以專責單位統一負責，才能鼓勵相關廠商的創新開發與產品推廣。