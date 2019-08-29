洛杉磯湖人隊巨星「詹皇」LeBron James（詹姆斯），日前在個人Instagram的限時動態中，PO出他的「偶像」大聯盟傳奇球星Ken Griffey Jr.（小葛瑞菲）播報賽事的電視畫面，一邊對著電視真情告白。

當時小葛瑞菲擔任紐約洋基與西雅圖水手隊賽事球評，詹姆斯對著電視自言自語：「噢，小葛！噢，小葛，你擁有大聯盟史上最偉大的揮棒，以及丟棒子的模樣。對，我知道，對，我都懂，這就是為什麼我愛你，你超謙虛的，你擁有史上最偉大的揮棒，以及丟棒子的模樣，『The Kid』就是帥。」

詹姆斯從小就是小葛瑞菲的粉絲，兩人在前幾年變成好友，並且交往慎密，小葛瑞菲在2016年時，送給詹姆斯一個包裹，裏頭就有一雙客製的兩人聯名球鞋。而詹姆斯也在去年一場壘球賽當中，模仿小葛瑞飛的揮棒動作。

49歲的小葛瑞菲於2016年以99.3%的高票入選棒球名人堂，打破名將Tom Seaver當年98.84％得票率的紀錄。小葛瑞菲生涯13度入選明星賽，10次拿下金手套，並且勇奪1997年美聯MVP，生涯敲出630支全壘打，在大聯盟史上排名第7。