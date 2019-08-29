西洋樂團「聯合公園」Linkin Park在主唱查斯特過世後，由團員麥克篠田擔任主唱，現在正在進行個人活動，展開巡迴演唱，而亞洲巡演，他選擇台北為首站，將於31日登上ATT SHOW BOX 大直館開唱，為了準備演唱會相關事由，他提早在28日抵台，並於今（29）日舉辦記者會，與媒體相見歡。

前一晚抵台，因為因為時差的關係，麥可只有安排靜態活動，吃吃飯、上健身房，「我嘗試吃了烤鴨，真的非常美味。」主辦方應景地送上月餅給他，他端著月餅拍照時，俏皮地說這樣的姿態，讓他好像服務生，讓現場充滿歡笑。說起個人專輯《創傷之後》（Post Traumatic）的製作過程，他提到，「製作這張專輯，其實是一種處理自己情緒的方式，我不是一開始就要做一張概念專輯，這有點像日記，就像照片記錄時間，專輯記錄了心情。」

專輯取名「創傷之後」，理由不言而喻，講的便是痛失摯友查斯特，被問到失去好友的心情，麥可沒有躲避問題，但語氣有無奈、有不捨，「時間會治癒一切。」接著提到，20年來總是與其他6個團員待在一起，上台表演前會有固定的習慣，但現在一個人活動，他希望做出不一樣的東西，所以透過各種方法，去培養新的習慣，去照顧好自己，「就像是我心情不好就不太會在IG貼文，心情好的話一次就會放很多照片，順著感覺走，我試著去做我能控制的事情。」麥克邊回答，表情卻有著難以察覺的哀傷。