剛入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎的《綜藝新時代》，本週是夏日特別企劃墾丁的下集，來到墾丁一定要去最熱門的墾丁大街逛逛，並找民眾玩遊戲，第一關招牌單元「吃吃的畫」，為了想贏的張家瑋，更是在墾丁大街上高舉圖畫，並大聲詢問民眾有沒有人知道這是什麼？誇張的舉動與超大的嗓門聲，讓浩子驚呆了，也笑翻全場，浩子驚訝地說：「張家瑋早上與晚上錄影，根本是判若兩人！」

接著第二關卡「頭文字椅」，辦公椅的賽車比賽，浩子到目前為止可是稱霸第一，沒輸過的浩子，更激起小嫻想贏的衝力，小嫻更誇下海口說：「今年目標就是要超越浩子！」兩隊更是卯足全力衝刺，而為了贏得較多的骰子，浩子還大方讓小嫻隊先出發，在最後浩子跟小嫻的比拚，浩子與小嫻卯足全力，兩人的速度與距離更是不相上下，刺激萬分。

最後一部分要體驗玩最刺激可怕的海上拖曳傘，換到小嫻與張勛傑時，浩子更化身愛情小天使說：「這兩位要愛的飛高高唷！」，小嫻也不斷誇獎張勛傑的胸膛很結實很好躺，在氣氛催化下，浪漫到滿點，兩人友情稍微踩線「啾一下」，愛情未達友情已滿的節目效果，讓浩子驚聲尖叫當起「見證人」，更多精彩內容都在民視每週五晚間10點15分，八大綜合台每週六晚間8點《綜藝新時代》。