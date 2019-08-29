剛結束六年婚姻的人氣男星山姆克萊弗林，馬上轉換形象投身新作《夜鶯的哭聲》，化身殺人不眨眼的英國軍官，多次對無辜女性伸出魔爪，從愛妻魔人到衣冠禽獸，不齒行徑讓粉絲都爆氣髮指！第一次自毀形象接演人間惡魔，山姆自曝力爭演出的原因：「正是這個劇本的『不正常』吸引我一定要演，我想知道作為一個演員自己能達到的極限。」

他以《飢餓遊戲》系列、《我就要你好好的》等知名電影走紅全球，溫柔形象深植人心，所以當他主動試鏡軍官角色時，導演珍妮佛肯特坦言曾懷疑他是否能勝任：「我沒辦法想像一個這麼窩心的人要怎麼詮釋殘暴，不過他馬上就證明我錯了！正是因為山姆的性格，賦予了這個角色全面的人性。」儘管山姆在《夜鶯的哭聲》中讓粉絲都心碎，卻因為精湛演出突破過往戲路，讓人更加期待他的崩壞表現！

山姆克萊弗林為《夜鶯的哭聲》走出舒適圈，對於要逼迫自己激發出最暴力、自私的人性黑暗面，他沮喪直呼心情很差：「我從來沒有這麼破碎過！開拍前我必須消化很多難以下嚥的故事文字，這感覺很糟糕，幾乎讓我崩潰…我常常在導演喊卡後爆哭！」看見山姆下戲後仍因角色的暴行而自責痛哭，導演珍妮佛肯特每次都會心疼送抱，並且安慰表示，#MeToo是從以前到現在一直存在的問題，正因如此需要所有人正視並對抗這樣的不平等：「你會哭是因為這不是你。你不能理解角色怎麼可以喪盡天良，這是一件好事。」這個暖舉也讓山姆感動至今：「我們彼此扶持，一起走過這段旅程，我從來沒有遇過連結這麼強的劇組。我很光榮能成為電影的一部分！」他也希望藉由此片傳達更多正視的力量。

克萊兒多年過著奴隸般的生活，服侍殘暴的英國中尉霍金斯。年僅21歲的她卑微懇求對方放她自由，霍金斯非但不答應，還喪盡天良地夥同士兵們，在她眼前虐殺先生和剛出生的小孩。傷心又憤怒的克萊兒，決心追殺這群四處燒、殺、擄、虐的人間惡魔，誓言不計代價、血債血償，以私刑為摯愛一一復仇！《夜鶯的哭聲》將於9月12日在台上映。