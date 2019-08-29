全球最大避險基金集團橋水投資公司 (Bridgewater Associate) 的聯合創始人戴里歐 (Ray Dalio) 認為，隨著全球經濟進入長期債券週期的後期階段，各國的央行也逐漸失去了扭轉經濟衰退的能力。

戴里歐在週三 (28 日) 於 LinkedIn 發表的一篇文章中表示，利率在如今已經變得太低，以至於降息對於刺激經濟成長也無法帶來很好地效果。

此外，他也認為，印鈔和購買金融資產也不會起作用，因為如此做法也不會在實體經濟中產生足夠的信貸，並且也會帶來大量的預算赤字。

戴里歐認為，這樣的情況與 1935 年到 1945 年時前的狀況相似，在當時，央行降低利率之後，面臨嚴重通膨，導致利率飆高，金價也因此隨通膨飆升，債市走入熊市。「通過了解當時發生的事情的機制，我們仍有很多東西需要學習。」戴里歐說道。

在日前，美銀美林曾表示，貨幣政策所帶來的效果正在降低，對於通膨的影響也有所減低。央行更多的舉措不一定會帶來更高的通膨，反而可能降低央行的信譽，以及實現通膨目標方面的有效能力。

美銀利率和外匯策略師 Athanasios Vamvakidis 曾表示，在目前環境中，貨幣寬鬆政策對資產價格的支撐遠大於對實際經濟成長提振的能力，而資產價格高於實體經濟便會增加了泡沫風險。

另一方面，美國總統川普於週三又再度抨擊聯準會，表示聯準會在「精神上」不適合為美國在全球經濟中創造競爭優勢。而聯準會席鮑爾 (Jay Powell) 在日前的全球央行年會中並未表達明確降息資訊，也引發川普震怒。

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