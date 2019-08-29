為慶祝「九三軍人節」，國防部今(29)日推出「從軍報國從不過時，軍人承諾永不變質」形象影片，向國人說明從軍報國不只是一個主張，更需要以行動付諸實行。松山機場內大廳電視牆，也將輪播國軍形象短片，透過實際行動支持國軍。

國防部表示，「我從軍、我驕傲!」這句話雖然簡短，卻十分有力的說明當軍人是一件很酷、很時髦的事。不論在哪一個時代，「愛國」絕對是不退流行的，從軍正是愛國的最佳方式，也印證「時代考驗青年，青年創造時代」的恆常。

國防部表示，軍人不只是一個職業，更是一個志業，每一位軍人都抱持著犧牲奉獻，無所畏懼的精神，揮灑青春與熱血，善盡保國衛民的職責，如同影片中所言，「無所畏懼是我的青春、身穿軍服是我的驕傲、守護國人是我的承諾」，對國家我們誓以至誠承擔責任，對人民我們義無反顧用生命守護；為國家為人民，我們付諸行動，以熱血、毅力實踐軍人使命。

國防部進一步表示，面對未來挑戰，國軍已做好萬全準備，成為台海安定的重要守護者，將透過精實的訓練，來展現國軍保家衛國的決心，在遵從三軍統帥的指導下，發揮聯合作戰效能，捍衛領空、海疆安全，國軍絕對會實踐確保國家安全與守護全民福祉的承諾。

松山機場也將於每日上班時段播放國軍形象短片，即日起一直播放到11月中旬，台北國際航空站表示，松山機場是一軍民合用機場，與國軍關係特別密切，服務的對象不單只是搭機旅客，因此這次很榮幸能與國防部政治作戰局合作，在3個月期間播放15隻形象宣傳影片，除了共同提升政府形象以外，透過影片中的戰訓剪影及訪談內容，能讓往來機場的民眾加深對國軍的印象及瞭解他們背後的努力。