（中央社台北29日電）中國人民解放軍今天凌晨進行駐港部隊第22次輪換行動，官媒央視新聞中午播出輪換影片，並引述駐港部隊副參謀長劉朝輝強調，將堅決貫徹「一國兩制」方針，堅決維護國家主權安全。

正值「反送中」運動衝突升級的敏感時期，駐港部隊29日凌晨進行第22次輪換，對比去年8月25日的第21次輪換，雖都強調是「年度正常例行活動」，但今年的官宣影片，明顯著重對港宣傳。

央視軍事微博中午釋出2分42秒的獨家影片顯示，一開始即出現指揮官對將前往香港換防的部隊訓話，強調此次任務「責任重大，任務艱鉅…考驗我們的時候到了！」全體部隊隨後高呼：「不畏使命…堅決完成任務！」

與去年相比，今年官宣影片著重呈現換防部隊裝甲車、運兵車在香港街道行駛的壯盛畫面，長度超過1分鐘。

駐港部隊副參謀長劉朝輝最後出現在影片，他說：「我們將堅決聽從黨中央、中央軍委指揮，堅決貫徹一國兩制方針，堅決貫徹香港特別行政區基本法和駐軍法，堅決維護國家主權安全和發展利益。」

香港電台報導，駐港部隊經由政府新聞處，發放這次輪換駐軍的消息。

報導引述駐港部隊新聞發言人韓鈾表示，官兵進駐香港前掌握了軍事技能、香港基本情況和有關法律知識，具備了履行香港防務的能力。

據新華社報導，去年輪換的陸軍部隊都是從皇崗口岸入港，但今年則是採取「多口岸通關、多路機動、立體投送方式，從陸上深圳灣、皇崗、文錦渡、沙頭角口岸和海上、空中機動進港，進駐駐香港部隊營區」。

綜合港媒報導，不少香港市民今天凌晨起相繼在臉書（Facebook）及通訊軟體Telegram多個網路社群平台上傳圖片，顯示大量解放軍軍車，包括裝甲車、運兵車及拖車等，在全港多區出沒。（編輯：楊昇儒/林克倫）1080829