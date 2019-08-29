面對美中貿易戰，全球供應鏈重新調整，加上政府鼓勵台商回台投資及境外資金回台，金融業也早已磨刀霍霍準備搶食這塊大餅，不僅國泰金控由素有「併購金童」之稱的國泰世華銀行董事長郭明鑑領軍「打群架」，新光金控由有「最美金控副董」稱號的李紀珠親自出馬，除主導成立全金控平台爭取商機，更全面檢視各子公司高資產客戶名單，對於超級大客戶，有需要時李紀珠更將陪同團隊一同拜訪。

新光金今（29）日舉行第2季法說會，並公布今（2019）年上半年合併稅後淨利107.21億元，比去年同期衰退35.8%，每股盈餘0.87元，主要是子公司新光人壽上半年稅後賺71.5億，較去年同期衰退近5成。新光金表示，去年同期新壽有收回16億元的不動產準備及59億元的稅差，合計75億元，若排除此因素，獲利優於去年同期。

新壽6月底總投資金額2兆7693億元，不動產占比5.5%，投報率3.2%；擔保放款占比1.9%，投報率3.6%；保單貸款占比4.1%，投報率5.6%；國外股票及固定收益占比65.6%，投報率4.3%；國內股票及固定收益占比16.3%，投資報酬率3.9%，現金占比4.4%，投報率0.8%。

新光金指出，國外股票占比從去年底3.7%降至2.1%，主要以波段操作為主，下半年還有加碼空間；台股部位則從去年底占比10.7%提高到11.2%，主要以低波動、高息收為主，累計前8月現金股息收入達到去年140億元水準。

上半年年化投資報酬率為4.1%，透過布局高殖利率股票及海外固定收益，避險前經常性收益率較去年同期提高17 bps至3.74%。金融資產未實現損益由去年底-195億元，到今年上半年為未實現收益124億元，其中股票占比達9成。

新光銀行上半年合併稅後淨利為24.9億元，淨手續費收入17億元，年成長6.2%，主要來自財富管理業務成長，上半年財富管理收入達11.8億元，較去年同期提升11.9%，全年財富管理收入預計成長5%至10%。

至於新光銀行第2季底放款餘額5820.2億元，年初至今成長2.6%，動能來自國內大型企業放款及海外聯貸，分別增加9.7%及14.7%。但受市場競爭及短期資金運用市場利率下降影響，第2季存放利差較前一季下降4 bps至1.82%，淨利差較前一季減少6 bps至1.43%，下半年因有降息因素，利差還有壓力，全年存放利差及淨利差預期無法維持去年的1.86%及1.49%水準。

不過，新光金也看好台商回台投資及境外資金匯回商機。李紀珠表示，這2部分是過去台灣沒有的機會，也是金融業很好把握的商機，雖然兩股資金回台有不同方式，但都涉及資金回台，新光金要做的就是掌握客戶及金流，擴大客戶群，目前也在盤點各子公司高資產的潛在客戶，並與外部合作如會計師事務所，再結合各子公司包括人壽、銀行、證券、投信資源。

她更透露，目前新光金也在進行跨子公司、跨商品，提供包裹式的服務，即業務平台的介接，且這平台先由她自己來帶領，希望為新光金擴充客源、業務及增加綜效。當然，她說在檢視高資產客戶後，對於超級大客戶，有需要時她也會親自帶領團隊一起拜訪客戶。

新光銀行總經理謝長融也預估，這波台商回台投資及境外資金匯回，可為新光銀增加約2億元的財管手續費收入，創造年30億的企業授信成長。