故宮博物院嘉義南院自今年6月底開始，即在院區內的至美橋前、至善湖上規畫展現出令人驚艶，且難得一見的美麗「水舞」及「3D水幕」，在不斷的佳評中，為南院帶來大幅成長的遊客數，活動只剩4天，遊客切要把握機會，以免向隅。

頗受好評的故宮南院戶外「水舞」及「3D水幕投影」展演，就將在4天後的9月1日(星期日)畫下句點。

南院表示，平日下午2時30分、假日上午10時30分起至夜間9時30分，整點及半點演出5分鐘的「音樂水舞秀」；晚間7時至9時30分則是「3D水幕投影」；遊客中心前另有新住民的美食攤位，遊客務必把握最後機會。

故宮黃永泰副院長指出，南院為積極深化民眾文化涵養及活絡參觀人潮，於今年7月首次辦理水舞及3D水幕投影展演活動，將景觀藝術融入生活，藉由水舞、燈光、音效、水面倒影與3D水幕投影，以動態、繽紛之聲光效果傳達親子主題意涵，讓靜態的博物館與民眾日常產生互動性及連結性，目前觀賞人數已超越7萬人次，活動深獲好評，提供來院遊客體驗新奇的藝術饗宴，並成為南部院區遊客駐足欣賞新亮點。

故宮南院彭子程處長說，南院的四季不管院內或戶外都有規畫安排具有特色的活動，尤其是院內的展區自9月份起，將有張大千大師的「廬山圖」、法國的「面具展」、亞洲藝術節則是極受歡迎的「泰國月」，下半年我們很有信心帶給國人更不一樣的故宮南院。