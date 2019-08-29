（中央社台北29日電）中國播出的電視劇「親愛的，熱愛的」因劇中地圖沒標台灣遭批評，引起風波。中國自然資源部自今天至9月5日舉行的國家版圖意識宣傳週活動，主題就訂為「規範使用地圖，一點都不能錯」。

綜合中國大陸媒體報導，中國官方發布的宣傳片表示，在地圖上，國界線畫法，行政區域及首都、首府名稱的標注等，都反映了國家的政治觀點和外交立場，稍有疏漏就會出現有損國家主權和領土完整的「問題地圖」。

宣傳片說，地圖是國家版圖最主要的表現形式。維護國家領土和主權完整，是每個公民的責任和義務。

宣傳活動期間，自然資源部將走進中學，向學生宣傳國家版圖。各地方政府也將營造「規範使用地圖，一點都不能錯」、「維護國家版圖尊嚴從我做起」的氛圍。

中國版圖有時被當作政治工具使用，也在其國內引發寒蟬效應。中國近日收視衝高的偶像劇「親愛的，熱愛的」就被發現在7月31日播出的劇集中顯示的中國地圖「有問題」，缺少海南島、台灣，並將中印邊境部分爭議地區劃歸印度。

事件讓劇集播放平台愛奇藝和騰訊視頻均刪除畫面，男女主角李現、楊紫也馬上在微博上發聲明澄清，男主角李現還在微博貼出自己身穿軍裝的照片，稱「祖國，是我們至高的捍衛，一點都不能少。」（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080829