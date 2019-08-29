多元社會夫妻要相處80年的日子可說是不易，彰化市柯堯增與柯珠夫婦倆年齡加總194歲，經由媒妁之言，結婚生活滿80年，獲得橡樹婚榮耀，談及夫妻相處之道，柯珠阿嬤說，要互相包容，80年前她還是坐上花轎出閣的。

夫婦能攜手共度人生逾半世紀或是滿一甲子（60年）的案例並不多，結婚滿70年的更少之又少！彰化市內最近發現，家住東芳里永芳路、同為97歲高齡的柯堯增與柯珠夫婦，結婚竟然已滿80年（稱之為「橡樹婚」），市長林世賢今（29）日偕同市民代表周平與東芳里長張顯祺等人，前往柯宅探視，並致贈匾額、金鎖片與紅包，以示恭賀與祝福之意。

同樣都是民國11年出生的柯堯增與柯珠夫婦，締造彰化市首對結婚滿80週年的紀錄，意義非凡，林世賢專程前往柯堯的家中，頒贈一幀書寫著《百年琴瑟》字樣的匾額、兩面金鎖片，同時將裝著6千元現金的紅包，交給雖坐著輪椅卻仍然耳聰目明的柯珠，並祝福夫婦倆能夠長命百歲。

柯堯增與柯珠結褵80年，共育有二子二女（長子、長女已逝），多年來開枝散葉，已繁衍五代，目前「孫字輩」的後代，包括孫、曾孫與玄孫合計共18人。由於孫輩的後代大都在外地工作，柯堯增與柯珠現在主要是由70多歲的次子柯讚謀與次媳夫婦倆照料。

柯讚謀表示，父親小時候幫忙家裡種田，後來考進郵局服務當郵差，早年郵差送信都是騎腳踏車，送信的地點有時遠達一、二十公里，長途奔波加上日曬雨淋，辛苦的程度可想而知；而且公務閒暇之餘，仍要幫助家裡的農務，蠟燭兩頭燒，雖然體力勞累不堪，但也鍛鍊出強健的身體。

至於母親主要是負責家管，柯讚謀說，相夫教子、操持家務，就是母親的全部，同樣要付出不少的心力與勞力。令人欣慰的是，母親的身體也相當健朗，加上兩人的脾氣都不錯，也因此，結婚雖已滿80年之久，仍然伉儷情深。