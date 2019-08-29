日前曾經爆紅的「海軍之花」黃采潔，曾在 2017 年曾登上海軍《忠義報》，身為海軍志願役的她，因為甜美清新的外型，以及令人噴鼻血的好身材，受到許多網友關注。一名網友最近則在 PTT 上好奇發問：「有人當兵碰過很正的女志願役或是被她管過的嗎？」PO 文一出立刻引來許多服過兵役的男網友留言回應，坦言真的有看過正妹女兵，還透露「這個單位」最多！

綜合媒體報導，雖然國軍男女比例懸殊，但近幾年也有越來越多的女性選擇從軍。一名網友 28 日就在 PTT 上以「有人真的碰過很正的女軍官嗎？」為題 PO 文，表示：「雖然軍中長官志願役大部分都還是男生，但其實偶爾還是會碰到女軍官走在路上…」這也令他不禁好奇：「有人當兵時真的跟電視演得一樣，碰過很正的女志願役，或是被她管過的嗎？」

PO 文一出立刻引發熱議，許多人紛紛留言表示：「有碰過一個掛中士的學姊，超正」、「以前在嘉義彈藥庫的下士班長很正，可惜像這種都會被裡面的老士官給吃掉」、「遇到幫忙打飯的班長，長得超像魏蔓，身材又好，啊嘶！」、「有遇過，結果當兵當到超分心」、「在內湖碰到的女軍官長得超像朝桐光！」

也有許多「老司機」網友紛紛點出哪些單位最多正妹女兵：「海軍很多」、「很正的根本不會出現在一般軍營吧？」、「國防部蠻多的」、「我在海軍訓練學校，基本上都正妹」、「正的都在後備單位啊！聯保廠很多」、「憲校、海軍、國防部、憲兵主計處，遇過這幾個單位的女官都頗正，有個朋友空軍在松機，長的很像身材好的李千娜！」（編輯：王錫謙）