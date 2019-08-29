斗六市公所今29日舉行斗六文旦評鑑，共有63位柚農報名，參賽文旦甜度多從11度高水準起跳，特等獎得主黃燕萍。斗六市長林聖爵表示，中秋節沒吃到文旦，就感覺少了過節的氣氛，參加評鑑的果農，必須有吉園圃資格、生產履歷或農藥殘留檢驗等安全用藥證明，要讓消費者吃得開心。

市長林聖爵指出，斗六文旦評鑑不僅重視味道，更對食品安全有要求，今年他親自走訪多個果園，看到柚農細心採下每一顆文旦，文旦不只是斗六的特產，同時也是柚農們呵護一整年的心血結晶，透過評鑑競賽也可以讓柚農們彼此切磋教學相長，相信斗六的文旦品質會越來越好，經得起消費者的期待。

特等獎得主黃燕萍表示，自己已是文旦第三代，嫁入夫家後才開始接手種植，如今也種了12年有餘，這次得獎特別要感謝鎮北文旦班的老師及同學們，大家平日互相學習成長，有了許多前輩的傾囊相授，才會有今天的好成績。

林聖爵表示，斗六文旦的聞名，最早可以追溯到民國74年時，農林廳舉辦的台灣省精緻果品文旦組競賽，連續3年都由斗六果農奪冠，自那時起斗六文旦便聲名大噪，民國86年後，斗六市公所開始辦理斗六地區專屬的文旦評鑑，迄今也已超過20個年頭。

主評鑑長嘉義大學教授呂明雄指出，斗六文旦今年採收期受到節氣影響，加上為了避開白鹿颱風，大多數柚農都提早採收，理論上糖度多少會受到影響，但評鑑依據四大標準，分別由外觀、風味與肉質、種子數以及糖度來作評審。

呂明雄表示，不過今年評鑑下來，斗六文旦在甜度一項得到滿分13度的柚農仍有高達3成，達到傳統優質文旦標準10.5度的比例更是高達9成5，足見斗六文旦品質的穩定以及柚農的用心。