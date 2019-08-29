台北市都審會新一屆委員上任後，今天首次審查大巨蛋案。不過過程中卻出現不少意外插曲。除了人流疏散的電腦模擬發生「當機」的狀況，掀起熱烈討論外，針對周邊交通等議題，大巨蛋在地的新仁里長吳建德，不滿審議過程過度草率，一度跟都審會主席、台北市都發局長黃景茂發生口角。而最後都審會決議，北市府將向模擬軟體的原廠公司詢問，並跟里長溝通其餘交通疏解方案，大巨蛋再度闖關失利。

而針對大巨蛋一案召開都審會前，都發局前局長林洲民也在臉書上發表「給柯文哲的公開信」，內容直指柯文哲針對大巨蛋案，遭受到下屬蒙蔽，但仍相信柯文哲針對此事不會就此放水流。對此柯文哲上午接受媒體訪問時，也對此作出回應，他表示都審會全程採取直播的方式進行，公開透明的情況下，也能因此免去很多密室協商的疑雲。「直播留下紀錄，才不會讓外界詬病密室協商，才能真正達到公開透明。」

不過最終針對大巨蛋案所召開的都審會，還是未能順利通關。除了針對人流疏散的電腦模擬發生「當機」的狀況以外，針對周邊交通議題，關於57輛大客車上下客臨停，遠雄指出，後續舉辦2萬人以上活動，每次均提送交維計畫，並將尖峰時間人力納入配置。而都發局長黃景茂隨後也表示通過。不過在場的新仁里長吳建德立刻跳出來質疑，尖峰時刻的交通疏散，北市府、遠雄都講得不清不楚，應該是現階段就要提出，而不是等到活動當下才提出計畫。雙方也因此發生嚴重口角衝突，最後黃景茂也妥協，允諾市府會再與他溝通，並且在下次都審會再做處理。