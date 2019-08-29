（中央社記者沈朋達台北29日電）中共今年建政70週年活動將邀請台灣藝術家參加。陸委會發言人邱垂正今天呼籲，國人勿淪為中共對台統戰樣板；若公、軍職人員赴陸有妨礙國家尊嚴行為，也將依法處罰。

大陸委員會發言人邱垂正29日在例行記者會，做上述表示。

中國國務院新聞辦公室29日上午舉行「慶祝中華人民共和國成立70週年活動有關情況」記者會，中國文化和旅遊部副部長李群表示，文藝晚會將有「來自港澳和台灣地區，熱愛祖國、維護一國兩制和祖國和平統一的藝術家們，他們將與內地藝術家共同演繹一台高水平的文藝晚會」。

對此，邱垂正指出，國安五法已於日前完成修正，政府不樂見一般民眾赴陸參加具政治意涵的活動，淪為中共對台統戰的樣板工具；呼籲國人應考量國家尊嚴、社會觀感，避免觸法。

他強調，為強化對現職或退離職公職及軍職人員赴中國大陸的管理規範，以維護國家利益，「兩岸人民關係條例」第9條、第9條之3及第91條等赴陸管制條文已於7月3日修法通過，並於9月1日正式實施，屆時若受規範人員有妨礙國家尊嚴行為，將依法處罰。

邱垂正表示，陸委會研判北京當局在今年的建政紀念活動中，將大肆宣傳施政成果，凝聚內部流失的向心力，並藉大型閱兵展示新型武器，對台灣及周遭國家進行恫嚇；且相關活動安排及中共官方言論，將矮化中華民國主權，而這些都無助兩岸關係發展。

他強調，中華民國是主權國家，台灣絕不接受「一國兩制」，面對當前情勢，中共應首先關注內部良善治理、尊重民主人權。（編輯：林克倫）1080829