日本演員三浦春馬今（29日）在大直ATT舉辦粉絲見面會，場上除了聊戲劇作品，也跟粉絲玩心電感應遊戲、做珍珠奶茶，原本遊戲環節只抽5位幸運粉絲，他最後福利放送，讓剩下的8位全上台，更把「女友視角」拍照改成合照，寵粉羨煞台下觀眾。

三浦春馬台上學「晶晶體」，讚台下「Very可愛」，笑翻全場700位粉絲，他表示這是下午受訪時記者教的，「我學了就想趕快用看看」；他下午記者會透露，來台次要目的是買禮物給《TWO WEEKS》裡的「女兒」稻垣來泉，更尋求台下男性粉絲意見：「你以後當爸爸想送兒子女兒什麼禮物？」隨後聽到其他答案，所以會考慮巧克力泡芙作為禮物。

見面會的粉絲Q&A環節中，有人詢問他IG上的攝影者取名「春巻き」由來，三浦春馬自爆小學吃營養午餐的春卷時，被其他同學取笑，坦言討厭當下的感覺，但長大後回想起那段回憶，認為把負面情緒當作正能量的話，可以讓大家跟自己一起開玩笑，挺不錯的；三浦春馬也回應粉絲，若要組團的話，會找賀來賢人、新田真劍佑一起組三人男團。

在玩「心電感應」遊戲時，主辦原打算抽5位粉絲上台，給予拍攝「女友視角」的福利，但三浦春馬請優勝的8位全上台，更把福利改成合照，讓全場投射羨慕眼光，而最後一位觀眾表示今妝容不佳，想用原先的「女友視角」福利，他就伸出手讓對方拍攝牽手模樣，引起全場尖叫聲不斷。

活動最後，三浦春馬粉絲福利做好做滿，抽20位上台贈送禮物，更給予每一位粉絲熱情擁抱，他見到其中一位是孕婦，不敢輕舉妄動，更輕撫對方肚子，畫面溫馨又逗趣；而一位男性粉絲幸運上台，但因為女友是鐵粉，尋求三浦春馬給予女朋友合照機會，卻遭主辦婉拒，他乾脆邀對方上台擁抱，並說：「看到男朋友這樣的行為很感動。」相當寵粉。

他離場前表示，昨天在韓國參加頒獎典禮，今在台灣親口跟大家表達謝意是一件很難得的事，我覺得自己的作品能成為大家的力量，非常不容易，真的打從心裡覺得成為藝人這件事很棒，而粉絲的存在使我得到力量，今後希望大家能繼續關注我，我也會繼續努力下去，帶給大家更好的面貌。