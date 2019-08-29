美女畫家
▲俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）特地繪製可愛「石虎」插畫免費送給台灣，我駐俄羅斯代表處也宣布，卡佳已經同意將在 9 月訪台。（圖／翻攝自臉書粉專「Представительство ТМКК в Москве 駐俄羅斯代表處」）

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交通部觀光局打造「集集彩繪列車」卻引發石虎圖案爭議，旅美設計師江孟芝遭踢爆使用的「石虎」圖片是從圖庫買的，而且上面畫的其實是「花豹」並非石虎，事件一路延燒，後來竟意外引出該圖片的原作者、俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）特地繪製了可愛的石虎插畫，免費贈送台灣使用，讓許多台灣網友大呼：「太感動！」而我駐俄羅斯代表處也立刻聯絡上了卡佳，今（29）日更在臉書粉專 PO 文，公開駐俄代表耿中庸與卡佳見面的照片，並且宣布卡佳已經同意將在 9 月訪台。

▲圖庫原圖作者大方宣布，為了台灣保育盡份心力，畫了全新石虎圖案免費提供大家使用。（圖／翻攝自 Катя Молодцова ，翻滾毛孩-毛孩出任務臉書）
▲俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）日前得知台灣石虎的處境，便畫了全新的可愛石虎圖案，免費提供台灣民眾使用，讓許多網友大呼感動。（圖／翻攝自 Катя Молодцова 臉書／翻攝自臉書粉專「翻滾毛孩-毛孩出任務」）

綜合媒體報導，交通部觀光局耗資 300 萬元邀請旅美設計師江孟芝打造「集集彩繪列車」，不料事後卻爆出其使用的「石虎」圖片其實是「花豹」，並且是取自於 Shutterstock 圖庫等爭議。對此，江孟芝開直播澄清確實有買圖但並非抄襲，還一度強調該圖片就是石虎；此番說法竟意外引出原圖片作者、俄羅斯插畫家卡佳親自回覆：「牠是一隻花豹，不是石虎！」回應江孟芝的說法，隨後江則選擇關閉臉書不再做任何回應。

▲俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）特地繪製可愛「石虎」插畫免費送給台灣，我駐俄羅斯代表處也宣布，卡佳已經同意將在 9 月訪台。（圖／翻攝自臉書粉專「Представительство ТМКК в Москве 駐俄羅斯代表處」）
▲俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）特地繪製可愛「石虎」插畫免費送給台灣，我駐俄羅斯代表處也宣布，卡佳已經同意將在 9 月訪台。（圖／翻攝自臉書粉專「Представительство ТМКК в Москве 駐俄羅斯代表處」）

報導指出，事件延燒後，卡佳得知了台灣的「石虎」保育問題，特別親手繪製了 3 張可愛的石虎圖案，表示願意免費提供給台灣民眾和保育團體使用，希望能為保育台灣石虎盡一份心力，暖心的舉動令許多網友大呼感動。交通部長林佳龍也親自在卡佳的社群網站上留言道謝，並邀請她在9月來台參加「集集彩繪列車」的通車典禮。

▲俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）特地繪製可愛「石虎」插畫免費送給台灣，我駐俄羅斯代表處也宣布，卡佳已經同意將在 9 月訪台。（圖／翻攝自臉書粉專「Представительство ТМКК в Москве 駐俄羅斯代表處」）
▲俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）特地繪製可愛「石虎」插畫免費送給台灣，我駐俄羅斯代表處也宣布，卡佳已經同意將在 9 月訪台。（圖／翻攝自臉書粉專「Представительство ТМКК в Москве 駐俄羅斯代表處」）

對此，我駐俄代表處今天晚間在臉書宣布好消息，駐俄代表耿中庸已和卡佳見面，除了送給她小禮物表達感謝之意，也代表林佳龍正式邀請她在 9 月下旬造訪台灣，「卡佳小姐已經同意訪台了，代表處之後會和交通部觀光局配合辦法相關訪台事宜。」而卡佳也特地帶來了自己繪製的可愛「石虎」圖片，簽上英文「To Taiwan with love」送給台灣。（編輯：王錫謙）

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