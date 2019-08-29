高雄市長韓國瑜日前爆出與綜藝天后利菁是大學同學，而韓國瑜卻誤踩利菁地雷說出她的本名，同學事件爆發後，韓冰則透過韓國瑜競選總部北辦主任鄭世維聯絡上利菁，親自道歉，讓利菁大讚，「很可愛，是個很有禮貌的女生。」

利菁與韓國瑜同窗事件爆出後，今（29）日受訪時坦言知道消息的當下反應是「他年紀這麼大！不是吧，我們年紀差很多」，才知道韓國瑜有出社會再回來完成學業，而對於這位同學利菁卻表示沒有印象，自己在班上是很害羞的人，如果韓國瑜是班代應該會講過幾句話，對他的印象利菁笑說「那時應該有頭髮吧！」

韓國瑜日前因學歷一事被抹黑，身為同學利菁也對他喊話「不要那麼難過，或依靠任何人。我也被黑過，放寬心，有證據沒什麼好害怕的。」兩人都曾就讀東吳大學，利菁說學校曾想頒校友獎給她，礙於工作太忙加上自己個性膽小，已拒絕多次，她認為應該頒給韓國瑜，「這樣我們就手牽手一起去囉！」

利菁被扯入政治話題，加上本名又再度被拿出討論，她表示韓冰為此親自打電話致歉，「謝謝你、不好意思，最怕傷到你。」利菁也大器回覆自己已見過大風浪，不會放在心上。因此事件韓國瑜公關部方面向利菁示意，希望她可以來高雄相見歡，讓利菁笑說只要不牽涉政治色彩很樂意，當作見見老同學也好，「他（韓國瑜）如果出高鐵票我就去！」