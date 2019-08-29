上週日台北市長柯文哲趁著週末假日，前往宜蘭參訪羅東夜市會柯粉，並拜會地方人士的同時，國民黨宜蘭縣議員黃定和就隨侍在側，今天晚間柯文哲更到宜蘭頭城參與搶孤活動，黃定和也全程陪同。不過黃定和前一天就向國民黨宜蘭縣黨部申請退黨，現場記者也問到是否會以台灣民眾黨名義，推薦黃定和出戰立委？柯文哲先是比出「OK」手勢，隨後更直呼「一定的啦！」似乎也讓黃定和打了一劑強心針，晚間更在臉書粉絲專頁上PO出退黨聲明。

宜蘭縣議員黃定和，曾經擔任兩任宜蘭市長與宜蘭縣議員，更在縣議員選戰中都獲得最高票，地方勢力相當濃厚。而在國民黨內立委初選時，黃定和也與宜蘭前縣長呂國華競爭，最後黃定和直指初選過程不公，更打算退黨參選。

而在上週末柯文哲到宜蘭參訪羅東夜市時，黃定和就全程陪同柯文哲，更在昨天（28日）傳出，已經向國民黨宜蘭黨部申請退黨。今天晚間柯文哲前往宜蘭頭城參與搶孤活動時，黃定和也隨時在側，現場記者也詢問柯文哲，黃定和退黨後是否會推薦他投入立委選戰？對此柯文哲先是比出「OK」手勢，隨後更直呼「一定的啦！」不過現場記者也追問，是否會邀請黃定和加入台灣民眾黨？對此柯文哲則語帶保留，表示「好的人才不需要加入政黨。」

隨後黃定和也在臉書上PO出聲明，表示「很沈重、很不捨、也很堅定的心情，要與每位愛護黃定和、支持黃定和的好朋友們告知：定和將退出中國國民黨，以無黨籍的身份，繼續為縣民服務。」黃定和說，「只有跳脫舊有框架，以民意為依歸，唯有不分黨派站在人民這邊的人，才能真正體認到人民的心聲和需求、才能真正制定符合全民福祉的政策和法律、才能真心服務為人民做無私的奉獻，所思所為完完全全以民意為優先。這也是定和從政以來，骨力認真、用心服務、腳踏實地、全心奉獻等一貫的做人處事的態度。」

而黃定和退黨後，若是投入2020宜蘭縣立委選戰，將會面對到國民黨提名的呂國華，以及民進黨現任立委陳歐珀，若是瓜分到藍營選票，恐怕會讓藍營在宜蘭的選票分裂，讓陳歐珀能夠繼續連任；而若是柯文哲的影響力，讓黃定和在宜蘭的選情能夠如虎添翼，恐怕會為三腳督的宜蘭立委選戰增添變數。