走進羅東鎮民權路上的「水沐食堂」，隔著玻璃可以看到師傅認真料理美食的情形，而仔細一看玻璃上還有一塊用紙板寫的牌子「不好意思 我是日本人 還不太會說中文 麻煩您指一下紙張 讓我知道您需要什麼？」。沒錯！這是一家日本料理店，賣的是日本庶民美食。

說到日本料理，多數人也許會想到生魚片、壽司或居酒屋的日式料理，其實有特色的日本料理不只這些，平價好吃的也不少。羅東鎮民權路上的「水沐食堂」就是平價又好吃的日本庶民美食。

「水沐食堂」掌廚的師傅，是一位來自日本的年輕人，他是大廚，也是老闆，來台灣兩年多，開這家店也有一年半的時間。由於他還不太會說中文，所以特地在點餐區旁邊掛一塊告示牌，提醒客人與他溝通點餐，請用不同顏色的點餐單，外帶是黃色的，內用則是粉紅色的。

「水沐食堂」日本老闆雖然不會講中文，但他的得力助手，也是他的太太卻是道地的羅東人。老闆娘說，「水沐食堂」的「水沐」就是取他們夫妻倆名字當中一個字組合成的。

「水沐食堂」的主餐是御好燒（大阪燒），有三種口味，包括豬肉燒、花枝蝦仁燒以及綜合燒。主餐不但價錢「親民」，口味也相當獨特。客人可以選擇所加的美乃滋是原味、芥末、辣味，也可以是咖哩、明太子；另外，也可以單項加料，除了豬肉片、花枝、蝦仁，也可選擇麻糬、起司。由於具備口味多元，價格親民兩要件，因此生意非常好，特別是假日，店內20個左右的座位，通常會翻個兩輪。有不少客人明知道需要等待，還是願意花時間來吃這裡的日本庶民美食。有時候來晚了，食材用完，店門口掛上「此時段已售完」，也只好擇日再來了。

除了主食，來「水沐食堂」還可以點「串炸」，這裡的串炸種類不少，有牛培根、豬五花、蝦仁、蓮藕片、玉米筍等十多種，每一份炸串不是15元就是20元，價格實在「親民」到不行。

當然這裡的「日式炒麵」、飯糰、手做小菜也很有特色，其中飯糰只能在店內享用，不能外帶，由於製作的數量有限，即便要內用，有時也不見得吃得到。而不能外帶的項目，除了飯糰，還有「冰淇淋」及「味噌湯」。

「水沐食堂」工作人員除了老闆、老闆娘，還有一位幫手，由於人手有限，如果瞬間客人太多，就必須在外面排隊等候。而且即便午餐的營業時間到下午2點半；晚餐到晚上9點，但店內食材用完就會停止點餐。所以，要前往用餐，最好先電話確認一下現場狀況，免得白跑一趟。