修平科大與技職學校共享資源　　　　開創一條龍人才培育平台
▲修平科大副教授楊錫欣帶領的教師團隊放棄暑假，全力投入人才培訓工作。（圖／金武鳳攝，2019.8.30)

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少子化趨勢下，今年全國科大車輛系組招生，大多出現下滑狀態；修平科技大學機械系智慧車輛組在副主任楊錫欣領軍下，異軍突起，不只招生人數逆勢成長6成，培訓參加全國工科技藝競賽的選手，更囊括半數獎項，成績耀眼。

楊錫欣從事教育逾30年，人脉豐沛，是中部車輛專業領域一把好手，去年經修平科大網羅，主導機械系智慧車輛組成立與發展。今年成立的「智慧車輛人才培育中心」、「Gogoro智慧雙輪維修技術教育訓練中心」等，拉近學用落差，在產業博得好口碑。基於資源共享，更開放中部多達30所技職學校學生研習觀摩。

▲修平科大智慧車輛組副教授楊錫欣熱學熱忱 ，帶領修平打造成為汽修人才培育平台。（圖／修平科技提供）

以斥資1500萬元成立的智慧車輛人才培育中心為例，即使暑假期間也不打烊，包括僑泰、大明、嶺東、霧峰農工及青年中學的汽車科學生，都會利用暑假安排學生觀摩研習。楊錫欣指出，今年參加全國工科技藝競賽的汽車科選手中，有26人利用中心設備培訓，他記得有名來自雲林大成商工學生，前後長達半年，每周五到周日搭火車通勤來訓練，工夫下得深，獲得金手獎第七名保送台北科大。

去年由修平培訓的選手，勇奪金手獎的有六名，優選十人，囊括大會一半獎項，成績斐然。楊錫欣說，修平是智慧車輛人才培育基地，藉由資源共享讓技職學生來校觀摩受訓，親自體驗修平師資專業，設備精良，與產業接軌就業路暢通。在少子化激烈競爭中，修平科大今年招生人數較去年逆勢成長6成，是另類一條龍人才培育管道。

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