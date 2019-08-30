外傳郭台銘可能在九月上旬決定是否參選2020年總統，並前往登記連署作業，國民黨主席吳敦義已經公開表示，如果有人違反黨紀，當然依規定處理，「昨天中常會也通過黨員行為規範，就是這個意思」！看來國民黨將施鐵腕，但「開除郭台銘的黨籍」，是否國民黨就高枕無憂，安然等待2020年勝選？

首先，如果郭台銘決定在9月17日前登記連署，就表示郭台銘做出了「更大的選擇」，是為維繫中華民國也好，為了台灣生存也好，至少「維持國民黨籍」不是他首要的選擇，因此開除不開除，對郭並不「絕對重要」。

沒有了國民黨籍，郭是否就一敗塗地？或許應該反過來想，試問有了國民黨籍，就是勝選的保證？答案當然明顯不是。畢竟國民黨這塊招牌，已不是金字招牌，固然會有「深藍鐵粉」支持你，但中間選民、青年選票、「知識藍」、「經濟藍」，仍會做出自己的判斷。國民黨過去不是沒有大敗過，也丟掉幾次政權。

如果郭台銘、韓國瑜都參選，雙方要怎麼區隔？或許國民黨只能強調，郭台銘是個參加初選「言而無信」的人，只能主攻郭的人格與誠信，但如果郭強調在「蔡、韓」2組人馬對決下，已經明顯是蔡英文勝出，與其全民「坐視中華民國滅亡」，不如他跳出一搏，中華民國還有贏的可能，如果這樣，國民黨的正統性，還能剩多少？

要讓最多的選民轉向支持韓國瑜，可能關鍵不在「開除郭台銘」，而是郭台銘能不能真正加入國民黨這個大家庭。

反過來說，為何有人會支持郭台銘？韓國瑜目前面對妻子的農舍問題，以及之前的「麻將」、「公文」等爭議，還有民進黨質疑韓國瑜的「發大財」只有口號，沒有能力兌現等矛盾，都是韓國瑜亟待解決的首要問題，如果這些質疑都能全部化解，韓國瑜就金鋼不壞、百毒不侵，哪怕「郭台銘參選」？

韓國瑜預定九月十日到台北，與黨籍立委參選人共同站上舞台，展現大團結，但是中間選民、淺藍群眾是否只要看到「國民黨大團結」，手就不自覺的將票投給國民黨？答案應該不是這樣。

真正要克服的癥結，或許不在郭台銘身上，也不是開除郭台銘，而在韓國瑜自己，團隊要先把自己的鬍子刮乾淨、腫瘤膿瘡挖除，對韓的疑惑都能解答，韓國瑜才會修成正果。