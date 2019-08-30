民進黨已確定拍板，將徵召吳怡農參選台北市中山松山區立委，對決現任國民黨立委蔣萬安。「雙帥之爭」除了顏值有得拚，吳怡農也開始累績「農粉」，在網路聲量和好感度上，又產生哪些變化？

2020大選各區域的立委參選人名單陸續出爐，現任立委將會遇上哪些挑戰者受到關注。在《網路口碑－立法委員排行榜》中排名第十的國民黨立院男神蔣萬安，因為年輕、清新的問政形象，被看好能夠連任。

蔣萬安所在的北市中山北松山區，被綠營視為艱困選區，民進黨則在艱困選區中，提名不少年輕人參選。根據媒體報導，民進黨提名策略小組27日已經拍板，將徵召中研院學者吳乃德兒子、民進黨大老吳乃仁的姪子吳怡農，參選中山北松山區立委，對上蔣萬安。同樣都是高顏值，「雙帥之爭」受到關注。

吳怡農曾在國安會、行政院擔任幕僚，34歲時放棄美國籍回台從軍，加入過特戰隊的經歷受到矚目。其實一開始媒體指出吳怡農可能會投入北市大安文山區，11日又傳出吳怡農將投入中山北松山區，卻因艱困選區該提名新人還是議員，民進黨內未有共識而暫緩。

根據《聯合新聞網》的報導，民進黨秘書長羅文嘉27日受訪時提到，相較於大安區、文山區，中山北松山區的選票結構藍綠落差沒那麼大；再加上蔣萬安也是國民黨內較年輕的選將，這會是一場相當精彩的選戰。

而總統蔡英文26日釋出一支「英文英文」的影片，教網友國防英文，吳怡農以「前特戰隊員」出現在片尾彩蛋，更提到自己目前正在找工作，應徵中，想找一個可以保護下一代台灣的工作。吳怡農在自己臉書轉發該則影片後，蔡英文也特別留言回應祝他「求職順利」，不久就傳出民進黨決策小組拍板徵召的消息。

地方媽媽好開心，雙帥對決有得拚

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，從媒體首次報導吳怡農將被提名的8月5日到8月27日，蔣萬安有4659筆聲量，吳怡農則有3633筆，在尚未確定參選前，吳怡農的討論度已經逼近蔣萬安。

吳怡農網路好感度勝過蔣萬安

從聲量趨勢可以發現，吳怡農的聲量高峰是在8月6日，當天有1092筆聲量。吳怡農5日首次被媒體報導，可能代表民進黨參選北市艱困選區大安文山，隔天吳怡農在臉書發文感謝。由於吳怡農年輕帥氣、外型亮眼，清新的形象引發話題，也立刻產生不少「農粉」、「吳太太」，該則感謝文也有1.4萬個讚。

另一個聲量高峰，則是8月11日吳怡農提名遭暫緩，而吳怡農過去曾投書媒體主張恢復「徵兵制」，呼籲大家應意識到「全民國防」的重要性，該則文章在PTT受到討論，不少鄉民也讚賞吳怡農未逃避兵役的態度。

至於蔣萬安的聲量高峰，則是8月20日蔣萬安在自己臉書曬出年輕時的照片，被網友狂讚是可愛小鮮肉，有326筆聲量；另外8月8日父親節當天，蔣萬安分享自己和兒子的合照，也有518筆聲量。而媒體報導出中山北松山區可能會上演「雙帥對決」後，兩人的討論度也持續增溫。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度分析，可以發現吳怡農的正面聲量比例有39.02%，蔣萬安的正面聲量比例則有34.13%，吳怡農的正面聲量比例較高，吳怡農的網路好感度(P/N值)也已經超過蔣萬安。

除了網路聲量、好感度，兩人的臉書狀況也很有趣。蔣萬安的臉書有235,541人追蹤，吳怡農只有22,837人，蔣萬安的粉絲多出十倍。不過蔣萬安臉書的貼文，從國民黨初選結束後，分享數都在100次以下；吳怡農則是從8月5日後有5則貼文，其中就有3篇分享次數破百，8月6日的感謝文更有1136次分享。蔣萬安面臨到同為形象清新、高顏值的挑戰者，未來對決會更有看頭。

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