傳言紛飛的蘋果新機發表會邀請函終於來了，消息確認蘋果公司將會在美國時間9月10日上午10點（台灣時間9月11日凌晨1點）舉辦發布會，預計發表3款全新的iPhone 11系列以及Apple Watch Series 5。發布會名稱為「By innovation only」（只限有創意者出席），相當值得期待。

邀請函相當漂亮，採用五層水彩色，最上層與最下層可能是傳說中新增的墨綠色和薰衣草紫色，中間為藍、黃、紅色水彩透明感設計。

發布會地點於庫比蒂諾市的Apple Park賈伯斯劇院，預計正式公布新版作業系統iOS 13、macOS Catalina、iPadOS，根據外媒報導今年的新的iPhone外型將不會有太大改變，確定是三鏡頭，瀏海還在，取消3D Touch設計，改用前一機款iPhone XR上使用的Haptic Touch技術，首度使用Pro命名，升級Face ID 感測器的辨識角度、速率與防水性，可能會新增墨綠色，預計最快9月20上市。

之前有提到Apple Watch 5將會有陶瓷材質與鈦合金金屬的外殼改變，並增加了健康偵測功能與電池續航力，若延續慣例，Apple Watch 5將會延後在台上市。