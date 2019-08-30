現在傳出國民黨黨內有不少人力促「韓朱配」投入2020總統大選。台北市長柯文哲今（30）日接受媒體訪問時被問到如何看韓朱配？是否會因為這個組合減少他的亡國感？柯文哲先是開玩笑說「朱立倫跟CIA很好，不會（亡國）啦！」接著趕緊承認失言，並說韓朱配沒有加分也沒有扣分。

國民黨黨內現在有不少人力促「韓朱配」投入2020總統大選，朱立倫也說「成功不必在我，但成功一定有我」個人意願似乎也不低。而柯文哲今日被問到怎麼看韓朱配？這樣的組合會不會降低他的亡國感？柯文哲先是笑說「朱立倫跟CIA很好，不會（亡國）啦！」接著趕緊承認自己失言，並說韓朱配「差不多、差不多啦！」沒有加分也沒有扣分，大概就是這樣。

至於親民黨伸出橄欖枝說願意給郭台銘總統大選的參選門票。對此，柯文哲反問記者「Are you sure？」並說親民黨這件事情不是哪個議員講、或煞有其實的召開一個親民黨的大會就算數，放風聲的事情聽聽就好，除非宋楚瑜親自出來講。

柯文哲表示，過了9月17日沒有去登記的話，就真的只剩下親民黨政黨推薦的機會；9月17日若是登記可以靠自己的力量去連署，9月17日之後除非親民黨要給那張門票，但「那不是我們自己可以決定的」完全操之在人、不是操之在己，所以對於這種無法自己掌握的事不是那麼有把握。