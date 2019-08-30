國防部今（30）日舉行「中華民國108年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，活動邀請總統蔡英文女士親臨主持，並頒獎表揚「國軍楷模」、「模範團體(主官)」、「敬軍模範」及「全民國防教育傑出貢獻獎」等獲獎人員。

蔡英文在致詞時，宣揚任內三個大方向國防政績，包括國防自主不再是口號、美國對台軍售、汰換國軍個裝。蔡英文表示，國防自主包括新式高教機將於近期出廠，國造潛艦也已完成設計圖，廠房已動工。

蔡英文進一步表示，我們捍衛領土的決心也獲得國際肯定，美國日前宣布售台M1A2戰車、F-16V戰機，就是最好的證明。我們也積極汰換個裝，整建營舍，要讓國軍官兵擁有更加精良的裝備來執行勤務，也有更好的生活環境。最近，我們就換發了全新的雨衣，告別過去所謂「雙濕牌」的舊款雨衣。

蔡英文強調，從先進武器到個人裝備，我們一一汰換更新，目的只有一個，就是要讓奉獻熱血和汗水的軍人，更有戰力，也更有尊嚴。透過軍備的升級以及各軍種部隊精實的訓練、操演，三年來，她見證了國軍持續精進自我防衛，以及戰時突發狀況的反應能力，中華民國國軍是一支可以被信賴的鋼鐵勁旅，更讓全世界都看見，我們對「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」，有無比堅定的信念。

國軍平時投入救災或操演，穿著俗稱「小飛俠」的雨衣，卻因為材質不透氣，經常發生「外面下大雨、裡面下小雨」的窘境，雨衣內部不知道是雨水還是汗水濕透，因而官兵戲稱為「雙濕牌」雨衣。陸軍司令部7月全數換發陸階志願役官兵新式「數位迷彩雨衣」，除強調防水、舒適外，內部更透氣，讓官兵擺脫不透氣、悶熱舊式雨衣，更加舒適好穿。日前白鹿颱風來臨期間，已實際穿著執行救災任務。