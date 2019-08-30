香港反送中延燒逾80日，顯然把北京和香港政府逼急了，倒行逆施的現象越來越多。甚至近日不僅在深圳和香港出現大批中國解放軍，港府也開始傳出動用「緊急情況規例條例」（又稱《緊急法》）的風聲，形同處在「放棄香港民主法治」的崩解邊緣。

緊急法一旦動用，將賦予港府特殊權力，任其管制圖片及文字內容、通訊軟體、出入境，甚至能搜索處所，並逮捕及驅逐民眾。一句話說完，就是「形同戒嚴」。

面對媒體提問時，特首林鄭月娥雖不置可否，卻又補了一句要「以暴制亂」，不免讓人憂心忡忡。

因此，接下來的關鍵是，港府到底會不會啟動《緊急法》？

首先，隨著反送中陷入長期抗戰，政府反應令人失望，越來越多的香港人開始抱持某種「豁出去」的心態，只要北京和港府不低頭，不正面回應「五大訴求」，抗爭就絕不停止。

結果我們看到的是，即便香港的黑白兩道已聯手出擊，對港人進行武力鎮壓和暴力恐嚇，打開電視被親中新聞瘋狂蓋台，打開手機又是滿滿的假訊息在醜化反送中，抗議行動依舊一波接一波，每週上演。

總結香港政府至今的表現，就是一籌莫展。

這也是為什麼，北京一邊頻頻下令要港府自己搞定，一邊還是得調動解放軍。然而，解放軍雖已兵臨城下，中國其實也陷入兩難：

劇本一：解放軍出動，中國的國際信譽將大受打擊，已在衰退邊緣的香港經濟，不僅會再被信評下修和大舉撤資重擊，金融中心地位也將一去不復返。

劇本二：解放軍不動，失去民心的港府卻無力收拾殘局，不僅經濟崩盤是遲早的事，還必須承受這股浪潮「從香港席捲內地」的巨大風險。

換句話說，解放軍此時現身，其實就是對林鄭的最後通牒：再不找出霹靂手段，解放軍就會出動。

然而，中國如果想同時兼顧「鎮壓示威」和「安撫港人」的效果，出了兵就得找出給人丟石洩憤的罪魁禍首，而林鄭月娥絕對是最佳人選。

在如此切身的雙重壓力下，既然過去的方式已證明行不通，林鄭月娥當然有動機跨越紅線，「緊急法」因此浮出檯面，而且已經開始試水溫。

最明顯的證據是，香港民主黨的陳浩天，香港眾志黃之鋒、周庭，近日接連因「不明理由」突遭逮捕，周庭甚至是在自己家裡頭被捕。港府如此「大逮捕」的行徑，其實距離「緊急法」僅有一步之遙。

對於香港的情勢，我們一邊不放棄希望，一邊也必須面對殘酷的現實。在北京的最後通牒下，林鄭月娥為求自保走險招，動用緊急法的機率，確實已大幅增加。為了避免香港真的走向極端，造成港人的巨大傷害，以下是各方建議該做的事：

1）正在為了自由民主奮戰的香港人，請準備好面對即將到來的衝擊，保護好自身安全；

2）不樂見香港情勢惡化的國際社會，請盡快升高對中國的關切及嚇阻，才能逼中國為了可能的代價而卻步；

3）為香港加油的台灣人，請督促政府儘速做好救援港人的充足準備。

香港不會是中國霸權擴張的最後一個受害者，聲援香港就是聲援民主法治和東亞安定。香港加油，大家加油。

●作者：李兆立／時代力量發言人

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