盧秀燕上任首次編列總預算　教育文化支出編列居首位

台中市政府今(30)日召開市政會議，市長盧秀燕上任後，市府首次編列總預算，經市政會議通過。以教育科學文化與社會福利經費支出編列占最大宗，因推行幼兒教育補助、老人健保補助、iBike倍增、公車雙十吃到飽、台中巨蛋等，歲出預算因此較去年增加168.35億元，舉債減少36.07億元。

主計處長蔣建中今日在市政會議中報告109年度總預算案編列情形指出，歲入預算總額為1,293.54億元，歲出預算總額為1,414.91億元，歲入歲出差短121.37億元，較108年度減少36.07億元，降幅達22.91%；另附屬單位預算案支出規模為851.15億元，較108年度增加162.17億元。

盧秀燕表示，明年推動多項亮點政策，包含幼兒教育補助、社會住宅繼續推動、老人健保補助、iBike倍增、公車雙十吃到飽、台中巨蛋、捷運綠線延伸等，都是與民眾息息相關的重要政策，歲出預算因此比去年增加168.35億元，舉債卻能大幅減少36.07億元，做的事變多，花的錢因此增加，債務仍能減少。

盧秀燕指出，台中市明年進入重大建設期，等了20年的水湳國際會展中心今年3月已動工並持續興建中；日本知名建築師妹島和世與西澤立衛打造的「台中綠美圖」也即將於下個月開工；不僅如此，台中巨蛋已確定在14期重劃區落腳，並已編規劃經費，捷運綠缐更將於明年全線通車，市府一定會持續務實推動各項建設，回應市民期待。

歲出預算總額按政事別分析，教育科學文化支出編列549.77億元，占38.86%，居首位；社會福利支出編列240.24億元，占16.98%，居第2位；一般政務支出編列237.09億元，占16.76%；經濟發展支出編列226.65億元，占16.02%，其餘政事別支出編列161.16億元，占11.38%。

市府表示，明年總預算案於市政會議通過，後續將函送市議會審議，逐步落實各項建設。