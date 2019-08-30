苗栗縣苑裡鎮新復溪府環保局工廠廢水汙染，河川水面呈現橘紅色的恐怖景象。苗栗縣環保局指出，該局接獲通報後隨即派員調查，26日在新復里一處腳踏車零件工廠中，發現業者偷排廢水造成環境汙染，可裁處6至600萬元罰鍰，已當場告發並要求業者應儘速改正，後續將不定期前往複查。

環保局指出，該局24日下午15時30分接獲苑裡鎮公所通報，苑裡鎮新復溪出現溪水污染情形，隨後派員前往查看，結果確實發現溪水呈現橙色；稽查人員立即沿水體上游巡查污染來源，於新復里新復路124－15號附近發現可疑工廠的排放口附近有橙色廢水殘留，不過當時時工廠無人在內。

環保局為確保河川環境，26日再度派員進廠稽查確認。環保局指出，該工廠從事腳踏車零件生產製造，有金屬表面處理作業，已屬水污染防治法的列管事業定義，但卻未取得水污染防治相關許可文件，已違反同法第14條規定；另外，該工廠未取得合法工廠登記部分，環保局已另函請工商單位依權責辦理。

環保局強調，該工廠未取得水污染防治許可並採行相關防治措施，即排放廢水污染環境之行徑，已違反水污染防治法第14條規定，可裁處新臺幣6至600萬元罰鍰；稽查人員當場告發並要求業者應儘速改正，後續也將不定期前往複查，以督促業者切實遵守規定。

環保局局長陳華盛提醒，業者切勿以身試法，於設立工廠時應即規劃設置適當的污染防治措施，以免污染環境；另外，因水污染案件查處具有時效性，請民眾一旦發現污染，盡快通知政府部門，並提供明確的追查資訊，如時間、地點或污染照片、影片等，環保局將儘速前往查處。