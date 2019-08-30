台中市政府明年度總預算案，今（30）日經市政會議通過。台中市議會民進黨總召李天生指出，盧市府團隊經常抱怨財政困難，不過明年度預算卻大幅增加168.35億，顯見市府財政估算失誤，同時還經常放出不實流言，製造社會大眾恐慌；未來在審查預算案時，民進黨團將會嚴格把關。

李天生表示，109年度總預算，有關教育科學文化、社會福利及經濟發展等支出，都有大幅成長，其中社會福利部支出大幅增加60.15億，成長33.40%，原因是要兌現盧市長的政見，預期未來社福支出還將會日益擴大，成為市府財政沈重負擔，並排擠到其他建設，外界都在觀望盧市府團隊要如何因應。

有關歲入歲出差短，李天生認為，108年度短差157.44億，109年度121.37億，雖然金額減少，不過都在百億以上，當家才知油米柴鹽苦，盧團隊沒有值得特別誇耀的地方，更何況108年差短數較107年減少36.23億元，而盧團隊109年度較108年度短差數減少36.07億元，兩者相差無幾，顯見前後任市府團隊都在努力減少舉債，不該任意誣衊批評。

李天生強調，台中市政府財政穩健，只是長期遭到扭曲誤解，109年度總預算金額增加，重要原因是來自地政局「實施平均地權基金」盈餘繳庫達125億元，其次是中央統籌分配稅及中央計畫型補助款增加，民進黨團樂見總預算增長，能夠加強推動各項市政建設，造福市民福祉。

不過，這些都是歷年來市府團隊打拚的成果，不該遭到抹煞，未來在審查時也將會仔細把關，刪減不必要的支出，要求將人民納稅錢都花在刀口上。