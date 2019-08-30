新北市政府官方粉絲團「我的新北市」成立8年，粉絲人數近80萬，為慶祝8歲生日，推出系列活動，推出擬人化AI聊天機器人角色與粉絲互動，也發布挑戰民眾尺度的宣傳影片「如何維持永久性關係，重燃愛火？」，以標題的文字遊戲來挑戰粉絲尺度。

不只在線上跟粉絲維持熱度，「我的新北市」還邀請「神秘嘉賓」跟粉絲共進午茶，面對面互動交流；更與新銳插畫工作者 Sodalu合作，推出限量「回憶鐵盒」，裡面的每一張貼紙都代表每一年度粉絲團的里程碑活動，就是要新舊粉絲都能好好珍藏這八年來共創的回憶。

粉絲團從2012年成立以來，以「新北大小事，都在我的新北市」為口號，由新聞局小編群，跟粉絲搏感情。每年也推陳出新，推出不同粉絲活動，包含成立初期的「尋找101個龍寶寶」，讓粉絲團1年成長30萬粉絲，105年新北主辦國際少年運動會時發起「一人一份歡迎禮募集活動」、106年與長榮航空合作送機票歡慶6周年、107年帶著粉絲前進新莊棒球場為新北在地球隊「富邦悍將」加油。

8年來的重大紀事，都收藏在客製的「回憶鐵盒」，插畫家將8年來粉絲團與粉絲共同經歷的重大事件濃縮成互動小卡，鐵盒中有8款人物貼紙，與粉絲團事件背景的小卡，貼紙能在不同場景小卡中做置入結合，讓粉絲重新回味粉絲團的成長歷程。

新聞局長蔣志薇表示，我的新北市歷經了「七年之癢」，八周年感情更要「升溫」，同仁發想推出宣傳影片「如何維持永久性關係，重燃愛火？」，影片上線不到3天，就獲得上千分享數，並累積破7萬觀看。這次活動宣傳影片，將粉絲團定位為心理諮商師，民眾對著粉絲團傾訴生活上遇到的瓶頸或困境。

本次影片宣傳活動除了準備「8週年回憶鐵盒」、「新北在地特產」等要贈送粉絲之外，還邀請了神秘嘉賓要來與幸運得獎粉絲共進午茶，即日起至9月3日止，只要在活動網址按讚、留言、分享活動，就有機會獲得9月12日與神秘嘉賓共進午茶的難得機會，想與神秘嘉賓面對面喝茶聊天的朋友要趕緊把握機會加入。