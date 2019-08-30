今 (30日)是彰化縣各級學校迎接新學期開學的第一天，位在八卦山上的文德國小，在開學的第一天，讓所有的學生快快收心，邀請社區在地的麵包師傅洪金洋，來到學校教導學生手作卡通創意月餅，學校為了讓學生們在開學日即早收心，做好學習準備，無不下盡了功夫。

校長李政穎表示，開學後不久即將是中秋節的到來，也要透過創意手作需要學生「心眼手腦」的並用，來達到讓學生儘快收心的效果，可見在開學日的一早，很多小一新生的家長亦即陪伴著孩子來到學校，文德國小安排一連串的闖關遊戲來迎接新生。

在芬園鄉農會的協助之下，融入手作卡通創意月餅的製作，讓小一新生能夠透過動手作當中，即早適應校園學習生活，更特別的是今年文德國小常駐一位來自美國的外師Robert，也一起跟著這群小一新生們一起手作月餅，Robert表示這是他第一次製作月餅，十分有趣。

李政穎說，這次學校辦理的手作卡通創意月餅活動，來當作小一迎新及其他年級學生收心的活動，最主要也是配合新學期開始，新課綱素養導向的教學做起手勢，希望透過任務導向的學習，讓學生學到可以運用的能力。

另外，文德國小亦針對小一新生安排了一系列的闖關活動，同時也配合新生閱讀推廣計畫政策活動，鼓勵學生紮根閱讀教育，而校長李政穎亦贈送新生包含筆記本、鉛筆、橡皮擦、直尺以及筆袋的入學禮，代表「用心學習、動手實作、不畏錯誤、正直有品以及接納包容」的意涵，讓在開學的第一天，學生能夠即早收心，做好迎接新學期學習挑戰的準備。