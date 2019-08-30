壽險公會龍頭改選今（30）日舉行，由現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴，對上前任理事長、台灣人壽副董事長許舒博，但最後仍由黃調貴勝出，而新光金控暨新光人壽副董事長李紀珠則當選副理事長。黃調貴在會後則稱讚許舒博是可敬對手，並提出未來壽險公會5大工作重點。

這次壽險公會理事長改選堪稱史上最激烈，雙方早在6、7月就提前開打，並密集拜會各壽險公司高層。而今日理事改選過程更是高潮迭起，先由壽險公司會員代表86張票初選出21位理事、7位監事，再由21位理事投票選出7位常務理事及理事長。

今日不僅86位會員代表共有69位親自出席，17位委託出席投票，在第一輪投票時，選出21名理事中，原本許舒博排第22名，後來郵局理事當場辭任，才讓許舒博進入21名理事，取得選常務理事資格。

不過，在第二輪投票時，因1人沒來及1人先行離開，19名理事再選出7名常務理事，黃調貴以17票排第1，許舒博8票名列第8，因不在常務理事內，失去選理事長資格。

至於7名新任常務理事，依照票數高低依序黃調貴、富邦人壽總經理陳俊伴、新光人壽副董事長李紀珠、南山人壽代總經理范文偉、友邦人壽總經理侯文成、三商美邦總經理張鎮坤及國泰人壽執行副總林昭廷，最後並由黃調貴續任壽險公會理事長，而范文偉、李紀珠、陳俊伴則任副理事長。

黃調貴隨即就任，並提出未來5大工作重點，包括一、 持續溝通協調：對公會本身職責居於主管機關與產業、及產業間的中間角色，包含政策的建議推動、產業共同問題的解決等，都需要於事前之溝通，以提高其效率與產業之意見充分表達，達到產、官與消費者三贏局面。

二、 協助業務推展：從新保險商品引入建議（指數權益型保險商品、分紅健康險、外幣經營額度等）與新投資標的之尋找（伊斯蘭債券、投資額度之放寬），只要對可提升產業業務推動與提升資金 運用效益的議題，積極研議相關建議案，以提高產業的興利利基。

三、 順利國際接軌：透過引入外商與大型公司接軌經驗，並成立中小型公司接軌小組，帶領產業完成 IFRS17接軌計畫與導入相關技術及系統，達成我國國際接軌的目的，提升產業國際水平。

四、 提升經營效率：產業面臨新科技，新運用模式的來臨與競爭，對於協助產業建立新的維運模式試辦平台，降低業者開發成本，提升服務效能，產業競爭力與資安防禦能力。

五、 正面產業形象：於推動社會企業責任，與公平待客原則等基礎下，辦理商品、資金運用、銷售、保戶服務及理賠，並完成社會關懷等責任，期望能建構壽險產業社會安全制度第三環之使命，提升社會大眾對產業的形象。