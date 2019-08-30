2020總統選舉腳步日益逼近，隨著藍綠兩黨總統候選人確定，副手人選也隨之浮上檯面，不過副手戲碼藍綠各異，總統蔡英文苦等前行政院長賴清德而不得，高雄市韓國瑜也被黨內喊出「韓朱配」，雖然總統副手人選，僅是總統「附隨組織」，但朱立倫表態成功不必在我，賴清德又將如何回應蔡英文及面對明年大選？

民進黨總統初選時，正值蔡英文民調低迷期，綠營為了讓綠色執政能繼續延續，力促賴清德參選，而賴清德也回應民心參與黨內初選，過程中，黨內人士不斷力促「蔡賴配」，蔡英文也一再喊出「一加一大於二」，希望化解蔡英文與賴清德這場綠營世紀大對決的分裂危機。

賴清德的參選，確實讓蔡英文的民調持續上揚，加上中國大陸因為擔心蔡英文爭取連任後會喊出台灣獨立，頻頻對台文攻武嚇，而讓蔡英文不斷撿到槍，民調也不斷上揚，這把中國大陸製的特製槍，讓蔡英文一夕翻身，成為保家衛民的辣台妹。

只是勝出後的蔡英文，雖然持續喊著團結勝選口號，但賴清德似乎不買帳，蔡英文不斷回應獨派要求，並化解與獨派大老辜寬敏之間的嫌隙，讓辜寬敏再喊「蔡賴配」，但賴清德似乎不買帳，僅蔡勝出當晚打過一次電話給蔡英文道賀，之後便神隱出國散心訪問，讓「蔡賴配」雷大雨小。

綠營雖然期盼蔡賴配成局，但蔡賴二人心結似乎難解，賴清德日前返國時，只與黨主席卓榮泰碰面，其他黨內輔選要角求見都一概謝絕，這次與獨派團體餐敘，獨派拱賴清德選下一屆黨主席，賴清德笑而未答，讓這場正副總統選局充滿變數。

反觀國民黨總統初選，雖然熱鬧登場，但也廝殺激烈，王金平在初選之前即宣布選出黨內初選，打出國民黨第一棒的分裂戰。之後朱韓郭張周五人對決的初選，更讓民眾看得眼花，有趣的是，韓國瑜雖然仍名列五強之冠，但隨著頻頻出包的過往事蹟，也成為韓國瑜前進的絆腳石。

韓國瑜經過黨內激戰勝出初選後，並非如他所預期的，由黨中央為其整合黨內分裂局勢，反而因其妻子農舍案，以及頻頻說錯話，讓自己的民調一路下滑，韓神一夕被打入谷底，反而促使蔡英文由敗轉勝，民調出現大逆轉，躍居領先局勢。

為挽救韓國瑜往下滑落的民調，國民黨內出現韓朱配聲浪，希望藉由朱立倫豐富的行政資歷及政商人脈，為韓國瑜下滑的民調打一劑強心劑；不過甫自美返國的朱立倫並未對此做出正面回應，只留下「成功不必在我，但成功一定有我」，也讓人對韓國瑜搭檔人選感到憂心。

面對中國大陸處理香港反送中的強勢模式，引發台灣民眾恐慌與擔憂，國民黨並不正面表態，但這對國民黨選情反而有影響，只是隨著大選腳步逼近，不論韓國瑜或是蔡英文，都必須正視副手人選，不管賴、朱是否同意擔任副手，韓國瑜及蔡英文都要正視這個問題，才能化解黨內的質疑及國人的憂慮。