女星賈靜雯與曾沛慈今（30）日出席彩妝品牌活動，28日公布金鐘獎入圍名單，兩人都以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎，曾沛慈首度入圍，當下心情激動泛淚，今受訪時笑說：「現在回應任何金鐘的問題都會小心點，怕評審不開心。」

賈靜雯今日以一襲白色長紗裙現身，談到入行29年首度入圍金鐘戲劇女主角獎，她表示當下收到來自各方的恭喜簡訊，透露老公修杰楷個性比較平順，得知消息沒太大反應，而當天本來就與老公有約燭光晚餐，也順便慶祝她入圍金鐘獎。

被問到入圍的女主角中誰比較是可敬的對手，賈靜雯趕緊回覆：「都很可敬！不要問我陷阱題，好可怕！！」她也補充其實大家努力被看見都很美好，不管哪位入圍者，大家都保持對彼此祝賀的心情。而這次《我們與惡的距離》讓觀眾討論熱烈，下次有沒有想挑戰其他題材呢？賈靜雯笑回：「我經紀人說沒有尺度的問題」，希望挑戰以前沒有詮釋過的角色，現在都在看劇本，期望再給大家一次驚喜。

從歌手身分出道的曾沛慈，首度入圍金鐘獎當下在錄節目的她，愣住後眼眶泛淚，收到許多朋友的祝賀，連過去的經紀人都說「期待你在紅毯爆X」，曾沛慈無奈說「我只會爆汗！」曾沛慈在戲劇方面能有這樣的成績，她坦言最感謝蘇達，蘇達曾獲得金鐘戲劇男配角獎，今年也入圍電視電影男配角獎，曾沛慈在拍《與惡》前特別指定找他上課，他得知消息後，感動祝賀徒弟「妳好爭氣！」