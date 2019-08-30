中信兄弟隊今（ 30 ）日作客 8 連敗的新莊球場，對上本季對戰成績 0 勝 5 敗的富邦悍將先發投手羅力。靠著 4 局上半中心棒次連打之下，以 4 ： 2 逆轉擊敗富邦悍將。

此戰賽前羅力對戰中信兄弟 5 勝 0 敗，防禦率只有 1.91 ，可謂今年球季兄弟的天敵。一開局富邦打線也很幫忙，林益全安打在 1 局下半先馳得點，雖然兄弟在 2 局上半靠著林智勝炸裂追平，但 2 局下半富邦高國麟陽春彈又取得 1 分。

但打線兇猛的兄弟，不把天敵羅力放在眼裡， 4 局上半王威晨和陳子豪連續安打，林智勝高飛犧牲打先追平比數，接著彭政閔再擊出場地規則 2 壘安打後，岳東華高飛犧牲打打下超前分。 9 局上半兄弟臨去秋波，彭政閔2壘安打後，岳東華左邊方向安打追加一分。之後雙方中繼後援投手全力封鎖，兄弟就以 4 ： 2 擊敗悍將。

其後雙方先發投手全力封鎖打線，羅力 7 局送出 7 次三振，被打 5 支安打失去 3 分退場。赫猛一樣投 7 局，被打安打數雖然比羅力多，但只失去 2 分，拿下勝投，賽後也被選為最有價值球員。

赫猛表示，首局用球數有點不太理想，調整過後就照著自己的意思走，盡量幫球隊咬住分數。至於被高國麟打的全壘打，赫猛指出那是第一次的失投，也常常會有一位打者在打線中特別難解決，這是很正常的。而赫猛對富邦的對戰成績相當好，他表示都是賽前按照情蒐報告去設定作戰策略，加上富邦放了些新人在打線中，所以就想辦法找出弱點。

總教練伯納表示，最近內容和氣勢都很不錯，現在也告訴選手打完這場後要把目光放在下一場比賽去。伯納也讚賞赫猛的表現，認為他非常有膽識，也了解到在牛棚戰力吃緊的情況下，所以他也盡量延長先發的局數，能投出一場精采的先發。