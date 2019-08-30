週五 (30 日) 美中 9 月重啟談判浮出水面，美中貿易團隊正積極保持有效溝通，美國 7 月 PCE 指數符合預期，道瓊指數早盤上漲逾 100 點。

截至台北時間週五 (30 日) 晚間 10 時許：

道瓊指數上漲 137.79 點或 0.52%，暫報 26500.04 點

費半指數上漲 20.20 點或 1.35%，暫報 1515.88 點

台積電 ADR 上漲 1.06% 至每股 42.73 美元

紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.65% 至每桶 56.34 美元

黃金上漲 0.02% 至每盎司 1537.25 美元

VIX 恐慌指數下跌 1.68% 至 17.58 點

美元指數下跌 0.04% 至 98.47 點

道瓊指數走勢圖。(圖片：investing)

美中 9 月重啟談判浮出水面，美國總統川普週四 (29 日) 爆料，美國和中國貿易談判代表週四稍晚時間舉行 (電話) 會談。對此，中國外交部週五回應，美中雙方的經貿團隊一直保持有效溝通。

焦點個股

特斯拉 (TSLA-US) 週五獲中國工信部豁免汽車購買稅 10%，旗下 Model 3、Model S 及 Model X 等全系車型皆入列免稅優惠，激勵其股價開盤漲逾 4%。

受惠於個人電腦銷售強勁，補救了中國疲弱的伺服器部門銷售，個人電腦大廠戴爾 (DELL-US) 最新財報超乎預期、扭轉虧損，激勵其股價早盤暴漲超過 12%。

華爾街分析

《Sevens Report》創始人 Tom Essaye 在一份報告中說：「為了讓美中貿易能夠實現可持續的反彈，我們需要一些證明實際走向休戰的證據，雖然言論有所改善，但目前尚未發生。」

由於北京已表態不會升級關稅報復，渣打銀行全球外匯業務主管 Steven Englander 認爲：「市場擔心的是事情會變得更糟，好比緊急措施、鎖定金融交易等所有這些可怕的事情，但我認為，按照目前的狀況，市場不會有問題。」

重要今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 PCE 物價指數年增率報 1.4%，市場預估 1.4%，前值 1.4%

美國 7 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.6%，市場預估 1.6%，前值 1.6%

美國 8 月芝加哥 PMI 報 50.4，市場預估為 48.1，初值 44.4



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