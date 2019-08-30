49歲韓星車勝元新作《加油吧！李先生》準備讓影迷笑破肚皮！該片由李桂曦導演所拍攝，車勝元、童星嚴彩英擔當主演，在首支預告中，車勝元爆發的搞笑演技，搭配笑中帶淚的背景故事，引發網友熱烈討論，導演也對這部電影很有信心，認為有機會超越年初的喜劇片《雞不可失》，成為下半年度熱門的喜劇電影。

車勝元透過《加油吧！李先生》再次回歸影壇，他提到這次選擇出演的原因，「這十幾年來，為了表現出除了搞笑以外的演技，我演出過許多不同類型的電影，努力呈現我的另一種面貌，但最近發現很多人似乎很懷念我的搞笑演技，所以劇本來了，我就立即答應出演。」車勝元也表示自己睽違十二年，終於再接演了喜劇片，希望能夠帶給大眾歡樂。

在片中車勝元有著「即興台詞精靈」之稱，每次都能夠讓全場爆笑，近期在韓劇《金秘書為何那樣》中，飾演「副會長」朴敘俊媽媽的金惠鈺表示：「我是第一次與車勝元合作，這個人太有趣了，有點嚇到。電影第一個場面我就和他一起拍攝，他一鼓作氣演得非常帥氣，果然帥氣的人穿什麼都好看，他即便穿著運動鞋和寒酸的短褲，還是好帥！」

電影故事敘述在力大無窮的帥氣男子李哲秀（車勝元 飾），某天突然出現從天而降的女兒金星（嚴彩英 飾），但金星個性卻比「孩子氣」的哲秀成熟許多，2人的相遇將引發爆笑又溫馨的故事。《加油吧！李先生》10月18日在台上映。