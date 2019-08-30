致理科技大學今（30）日舉辦一場的國際音樂交流活動，邀請來自南非的SATMA音樂獎得主展現歌喉與特別音樂內容，並由南非駐台辦事處代表麥哲培擔任開場嘉賓，讓自南非熱情的音樂與活力，感動了現場所有的師生。

致理科技大學表示，SATMA (South African Traditional Music Achievements, 南非傳統音樂成就獎)，創立於2006年，是非洲大陸獨一無二、獎勵非洲傳統音樂的最大音樂榮譽；此次表演的團體都是在SATMA獲獎的音樂人，表演的內容包括Three Legacy阿卡貝拉人聲樂團、南非傳統舞蹈及歌唱，來臺一方面推廣宣揚南非文化，另一方面希望能夠吸引世界各國的人士，能親自體驗南非的音樂和風土人情。

麥哲培指出，音樂與藝術是最能觸動人心的東西，音樂更是藝術的血液，去年南非在辦理紀念人權鬥士曼德拉總統百年誕辰活動時，邀請世界各地的音樂人共襄盛舉；音樂現場也安排中興國樂團團員柯姿宜、黃玉生等人進行二胡演奏，與南非強調熱情、動感相比，二胡的優雅、律動帶給來自南非的朋友不同的悸動與感受，對於首次見到這樣的樂器都感到非常新鮮。

致理科技大學副教授黃國光多年至非洲從事國際志工的活動，為拓展學生的國際觀，也在課程中帶入南非的政治、經濟、社會與文化等內容，曾舉行南非週活動，因而與南非駐台辦事處建立深厚的友誼；黃國光說，學生的國際觀可以從許多層面形塑，但透過音樂、文化的交流，是最能引起共鳴的，這次南非SATMA來臺巡迴表演以致理為唯一一所大專校院，這也是推展國民外交最好的舞台。