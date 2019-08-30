N2019083002致理師生感受南非熱情的音樂與舞蹈
▲致理科技大學今（30）日舉辦一場的國際音樂交流活動，這也是推展國民外交最好的舞台。（圖／致理科技大學提供）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

致理科技大學今（30）日舉辦一場的國際音樂交流活動，邀請來自南非的SATMA音樂獎得主展現歌喉與特別音樂內容，並由南非駐台辦事處代表麥哲培擔任開場嘉賓，讓自南非熱情的音樂與活力，感動了現場所有的師生。

致理科技大學表示，SATMA (South African Traditional Music Achievements, 南非傳統音樂成就獎)，創立於2006年，是非洲大陸獨一無二、獎勵非洲傳統音樂的最大音樂榮譽；此次表演的團體都是在SATMA獲獎的音樂人，表演的內容包括Three Legacy阿卡貝拉人聲樂團、南非傳統舞蹈及歌唱，來臺一方面推廣宣揚南非文化，另一方面希望能夠吸引世界各國的人士，能親自體驗南非的音樂和風土人情。

麥哲培指出，音樂與藝術是最能觸動人心的東西，音樂更是藝術的血液，去年南非在辦理紀念人權鬥士曼德拉總統百年誕辰活動時，邀請世界各地的音樂人共襄盛舉；音樂現場也安排中興國樂團團員柯姿宜、黃玉生等人進行二胡演奏，與南非強調熱情、動感相比，二胡的優雅、律動帶給來自南非的朋友不同的悸動與感受，對於首次見到這樣的樂器都感到非常新鮮。

致理科技大學副教授黃國光多年至非洲從事國際志工的活動，為拓展學生的國際觀，也在課程中帶入南非的政治、經濟、社會與文化等內容，曾舉行南非週活動，因而與南非駐台辦事處建立深厚的友誼；黃國光說，學生的國際觀可以從許多層面形塑，但透過音樂、文化的交流，是最能引起共鳴的，這次南非SATMA來臺巡迴表演以致理為唯一一所大專校院，這也是推展國民外交最好的舞台。

相關文章

▲致理科技大學今（5）日舉辦磨課師課程啟動儀式，針對高三畢業生，設計4門主題課程。（圖／記者宋原彰攝，2019.06.05）

「磨課師」線上學習成趨勢！致理科大讓高3生免費修學分

DSC01213

百萬創業獎金！臺灣與南京浦口唯一比賽　鼓勵青年展創意

▲致理科技大學應用日語系畢業生鄧芳宜（左二）在母親的陪同下，與董事長梁聖時（左一）、校長尚世昌（右一）合影。（圖／致理科技大學提供）

致理科大畢典　林祺育熬過八仙塵爆折磨終畢業

更多文章

N2019083001安溪小開學日

開學日　祖孫一起攜手進校門　安溪科寶科妞來逗陣

N2019082601明星主廚邱寶郎（左）、楊盛堯（右）

響應「芥助網」社區共好行動　明星主廚用惜食串出好料理

N2019082101侯友宜談核四

不認同韓國瑜能源政策？　侯友宜：核四是個假議題