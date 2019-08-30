新戲《靈異街11號》本週五將播出精彩完結篇，從開播至今，隨著劇情起伏，網友留言數集集破表，不僅一起討論劇情，還包含大家的催淚分享，劇中阿海（李國毅 飾演）得知父親往生後，離開了黑道生活，接下家業「下生葬儀社」，但他心中最大的遺憾是沒有與爸爸好好說再見。對比盛音（簡嫚書飾演）劇中的父親（林健寰 飾演）則在癌症末期，舉辦了生前告別式，與親友好好說再見。

「生前告別式」除了劇本台詞的基本架構外，簡嫚書將角色的感情與心情融合之後，臨場發揮家屬致詞近5分鐘。簡嫚書笑說：「我有把盛音情緒障礙的部分表現出來，她致詞就是會讓人捏把冷汗，一直走在尺度邊緣。」包含「盛先生對愛的自由自在，給我一個很好的負面教材」、「爸爸希望他人生的最後時刻，有家人陪伴，當下聽到覺得他超級自私，因為他從沒照顧過我們。」

當天拍攝「生前告別式」的氛圍，讓大家都感同深受，包含飾演爸爸的林健寰在還沒開拍之前就忍不住落淚，他說：「想到盛爸不久人世，心裡面有很多遺憾，將透由這個告別式去完成，真的太感動了。我今天有特別不去跟別人聊天、不太開玩笑，維持在這樣的精神與情緒裡」。不僅如此，因情殺被分屍的女兒小芬（焦曼婷飾演）最後靈魂出現在爸爸的生前告別式，與爸爸說再見，焦曼婷在現場也哭到不能講話，在台下的臨演也爆哭了出來，場面十分感動與溫馨。